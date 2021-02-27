شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر غنية بالبروتين للنباتيين لدعم جسمك بديلاً للحوم والأسماك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد أفضل مصادر البروتين هي اللحوم والدواجن والأسماك والبيض ولكن ذلك يمكن أن يشكل هذا مشكلة إذا كان الشخص نباتيا يعتمد في نظامه الغذائي على النباتات فقط، لذلك هناك العديد من مصادر البروتينات الخاصة بالنباتيين .

ووفقا لتقرير لصحيفة time now news البروتين هو لبنة البناء الأساسية لكل شيء في جسم الإنسان، تحتوي كل خلية في جسم الإنسان على بروتين أنت بحاجة إلى البروتين في نظامك الغذائي لمساعدة جسمك على إصلاح الخلايا وتكوين خلايا جديدة. نحتاج إلى البروتين للبقاء بصحة جيدة ولجعل الجسم يعمل بالطريقة التي ينبغي أن يعمل بها ستندهش عندما تعرف أن هناك ما لا يقل عن 10 آلاف نوع مختلف من البروتين الموجود في كل شيء من أعضائنا إلى عضلاتنا وأنسجتنا تساعد البروتينات في بناء عظامنا وجلدنا وشعرنا.

يساعد البروتين في تصنيع الطاقة وحمل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم إلى الدم، كما أنه يساعد في صنع أجسام مضادة تقاوم العدوى والأمراض وتساعد في الحفاظ على صحة الخلايا وتكوين خلايا جديدة يمكن أن يؤدي عدم الحصول على كمية كافية من البروتين إلى إتلاف الجسم عن طريق التسبب في تكسير الأنسجة ويؤدي إلى فقدان العضلات.

ما هي كمية البروتين التي نحتاجها؟

يجب أن يحصل الجميع تقريبًا على ما بين 10-35٪ من السعرات الحرارية اليومية على شكل بروتين، في الغالب، أفضل مصادر البروتين هي اللحوم والدواجن والأسماك والبيض، وهناك مصادر البروتينات الخاصة بالنباتيين.

مصادر البروتين للنباتيين

العدس: البروتين الكلي: 17.86 جرام لكل كوب (مسلوق) تسمى البقول، العدس غذاء أساسي ويوفر كمية كبيرة من البروتين.

الحمص: البروتين الكلي: 14.53 جرام لكل كوب (مسلوق من المجفف) يعتبر حبوب الحمص وجبات خفيفة جيدة أو ببساطة طهيها في الكاري أو في الحساء أو إضافتها إلى الخضار.

الفاصوليا: إجمالي البروتين: 14.18 جرام لكل كوب (مغلي من مجفف) الفاصوليا مصدر جيد للحديد والألياف.

بازلاء خضراء: إجمالي البروتين: 8.58 جرام لكل كوب (مسلوق) اطبخ البازلاء الخضراء في الحساء، أو مع الأرز.

أنواع أخرى من البروتين هي:

الكينوا: إجمالي البروتين: 8.14 جرام لكل كوب (مطبوخ)

الفستق: إجمالي البروتين: 5.97 جرام لكل أونصة (محمص جاف)

اللوز: إجمالي البروتين: 5.94 جرام لكل أونصة (محمص جاف)

كرنب: إجمالي البروتين: 5.64 جرام لكل كوب (مسلوق من المجمد)

بذور الشيا: إجمالي البروتين: 4.69 جرام للأونصة (المجففة)

الذرة الحلوة: إجمالي البروتين: 4.68 جرام لكل أذن كبيرة (نيئة)

البطاطس: إجمالي البروتين: 4.55 جرام لكل حبة بطاطس متوسطة الحجم (مخبوزة مع قشر)

البروكلي: إجمالي البروتين: 4.28 جرام لكل ساق (مسلوق، متوسط)

الأفوكادو : إجمالي البروتين: 4.02 جرام لكل 1 أفوكادو (متوسط)