شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب يقدم بدائل غذائية صحية للأطعمة والمشروبات الضارة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: قدم طبيب الباطنية والجهاز الهضمي الدكتور عبد الله الذيابي، بدائل غذائية صحية لمجموعة من المأكولات والمشروبات التي قد تؤثر على صحة الإنسان. وأوضح “الذيابي”، في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” أنه من الأفضل تناول الخبز الأسمر بدلا من الأبيض. وأضاف: “من الأفضل تناول الطعام المسلوق والمشوي بدلاً من المقلي، وشرب الماء أفضل من المياه الغازية”. وتابع: “من الأمور الصحية تناول أكل المنزل أفضل من وجبات المطاعم، وتناول اللحوم الطبيعية أكثر فائدة من اللحوم المصنعة”.

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