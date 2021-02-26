رئيس حكومة تونس الأسبق يتعرض لأزمة قلبية على الهواء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعرض رئيس الحكومة التونسية الأسبق الحبيب الصيد، لوعكة صحي مفاجئة وهو على الهواء مباشرة، الجمعة، بحسب ما أعلن التلفزيون الرسمي.

وكان الصيد في برنامج مشترك بين القناة الوطنية الأولى "التلفزيون الرسمي التونسي " وقناة "فرنسا 24"، بعنوان "تونس باريس" ما أدى إلى إيقاف البرنامج.

ووفق مصادر مطلعة لـ"الخليج 365"، فإن "الحبيب الصيد قد تعرض إلى أزمة قلبية حادة وتم نقله على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج قبل أن يتم إسعافه من قبل الحماية المدنية".



وأكدت المصادر أن "الحبيب الصيد يعاني من أمراض مزمنة أدت إلى تدهور حالته الصحية على الهواء مباشرة".



والحبيب الصيد تقلد منصب رئيس الحكومة التونسية منذ يناير/كانون الثاني 2015 حتى 27 أغسطس/آب 2016 في عهد الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي.



كما شغل مناصب عديدة في حكومات سابقة منها منصب وزير الداخلية، ومدير مكتب وزراء الداخلية والفلاحة (الزراعة) وكاتب دولة لدى وزير الفلاحة، كما شغل منصب المستشار الخاص للرئيس الراحل الباجي قائد السبسي.



وهذا البرنامج التلفزيوني "تونس باريس" يأتي في إطار الشراكة بين مؤسسة التلفزة التونسية وقناة "فرانس 24" العربية، والذي يبث من العاصمة تونس، من متحف بارذو.



ويتم تسجيل البرنامج شهريا بالتناوب مرة من باريس وأخرى من تونس، ويتم خلاله التطرق إلى أهم الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها تونس.

