شكرا لقرائتكم خبر عن لمرضى «الأنيميا».. 4 عصائر طبيعية غنية بالحديد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح تقرير طبي نشر حديثاً وجود عصائر طبيعية تزود الجسم بعنصر الحديد اللازم للحفاظ صحته، حيث يساعد الحديد على نقل الأوكسجين إلى خلايا الجسم.

البرقوق

وأشار التقرير إلى أنه ، في مقدمة هذه العصائر عصير البرقوق، والذي يحتوي على المنغنيز والبوتاسيوم فضلا عن كميات الحديد الوافرة في كل كوب منه، إضافة لاحتوائه على فيتاميني B6 وC، بحسب ما ذكر موقع “elconsolto”.

السبانخ

يعرف عموما باحتوائه على الحديد بكميات كبيرة، والذي ينصح به في حالات نقص الحديد من الجسم، كما يضم مجموعة من المعادن الأخرى كالمغنيزيوم والبوتاسيوم ومجموعة متنوعة من الفيتامينات التي تضفي عليه فوائد كبيرة.

القرع

ويعتبر عصير القرع مع العسل من العصائر الحاوية على البوتاسيوم والكالسيوم والمغنيزيوم إضافة للحديد والذي يوجد فيه بمعدل 1.23 ميللي غرام لكل كوب منه.

الشمندر

وآخر هذه العصائر هو عصير الشمندر، الذي يحتوي على الحديد بكثرة ويساعد على تعويض كريات الدم الحمراء في الجسم، إضافة لدوره في تنظيم ضغط الدم وتوسيع الأوعية الدموية.

والجدير بالذكر أن هذه العصائر تعتبر علاجا طبيعيا لمرضى الأنيميا والذي ينتج عن نقص كميات الحديد في جسم الإنسان.