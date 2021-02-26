الجين النادر من كورونا.. 10 معلومات عن نسخة النرويج

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قبل أيام اكتشف فريق بحثي نوعا جديدا ونادرا من فيروس كورونا في إيطاليا، ورغم أن عدد الذين أصيبوا به ليس كبيرا، أثار حالة من القلق.

وبعد أيام أعلن المعهد النرويجي للصحة العامة اكتشاف حالات إصابة بهذه السلالة النادرة من الفيروس التاجي.



ووفقا لما أعلنته جهات رسمية بالدولتين، رصدت الفرق البحثية عددا من الإصابات بالجين النادر، الذي ثبت أنه أيضا سافر إلى دول أخرى.

”الخليج 365” تستعرض أبرز المعلومات عن الجين النادر من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وفقا لما أعلنته الجهات المختصة ببعض الدول الأوروبية:

1- اكتشف النسخة الغامضة من "كوفيد-19" لأول مرة فريق بحثي من معهد باسكالي بالتعاون مع جامعة فيديريكو الثاني في مدينة نابولي الإيطالية.



2- أطلق الفريق البحثي الإيطالي على السلالة الجديدة مسمى (B.1.525).

3- المتغير الجديد من كورونا يحتوي على تغيير جيني يسمى (E484K)، الذي يوجد في السلالات البرازيلية والجنوب أفريقية.





4- باحثون من جامعة إيدنبورج قالوا إن المتغير الجديد للفيروس التاجي اكتشف في المملكة المتحدة ونيجيريا و11 دولة أخرى بينها الدنمارك وايسلندا والولايات المتحدة.

5- ذكرت الإذاعة الوطنية البلجيكية NRK تسجيل 12 حالة من السلالة الجديدة بالبلاد خلال 24 ساعة.

6- لا يوجد أي وجه شبه بين الجين النادر والسلالات الأخرى الموجودة في إيطاليا والنرويج.

7- باحثون من معهد السرطان بنابولي قالوا إنها تشبه السلالة الإنجليزية "B11 7"، وإنها تحتوي على سلسلة من الطفرات التي تثير القلق بين الخبراء، منها طفرة E3K وبروتين Spike، الذي يلعب دورا خطيرا ويتسبب في دخول الفيروس إلى الخلايا.







8- الباحثون قالوا إنهم لا يعرفون قوة العدوى أو الخصائص الأخرى لهذا النوع الجديد من "كوفيد-19".

9- المعهد الوطني للصحة العامة في النرويج قال إن "من المستحيل تحديد ما إذا كانت عدوى مستوردة أو محلية".

10- رئيس القسم في المعهد الوطني للصحة العامة في النرويج توقع أن يكون النوع الجديد من السلالة معديًا بشكل أكبر، وأن هناك تغييرات في الفيروس قد تجعل لها تأثيرا على العدوى.



