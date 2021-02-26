"الجنائية الدولية" تحاكم قاتل الحريري يونيو المقبل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أنها ستبدأ في يونيو محاكمة العضو في حزب الله سليم عياش في قضية ثلاثة اعتداءات على سياسيين.

وسليم عياش البالغ من العمر 57 عاما من بين أربعة مشتبه بهم حاكمتهم المحكمة الخاصة غيابيا بسبب دورهم في الهجوم الانتحاري في بيروت 2005 الذي أسفر عن سقوط 22 قتيلا بينهم رفيق الحريري.



وبعد ست سنوات، قضت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في 18 أغسطس/ آب 2020 بالسجن مدى الحياة بحق سليم عياش، وبرأت ثلاثة متهمين آخرين ينتمون إلى حزب الله أيضًا، وهذا الحكم في مرحلة الاستئناف حاليا.

وفي القضية الثانية وجهت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان إلى عياش اتهامات في ثلاثة اعتداءات أخرى على سياسيين في 2004 و2005.

وهي أول قضية غير تلك المتعلقة باغتيال رفيق الحريري أمام هذه المحكمة التي أنشئت عام 2007، إثر طلب قدمه لبنان إلى الأمم المتحدة.

وقالت المحكمة، الجمعة، إن محاكمة عياش ستبدأ في 16 حزيران/يونيو لكنها أوضحت أن هذا الموعد "أولي".

ويواجه عياش خمس تهم في ثلاثة اعتداءات منفصلة، هي "مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي"، واستطرادًا من تهمة المؤامرة بهدف ارتكاب عمل إرهابي تهمة "تشكيل عصابة أشرار" و"ارتكاب أعمال إرهابية" و"القتل العمد"، كما ورد على موقع المحكمة.

والهجوم الأول في 1 أكتوبر/ تشرين الأول 2004 في بيروت تسبب بإصابة الوزير السابق مروان حمادة وشخص آخر بجروح، وبمقتل حارسه الشخصي.

الهجوم الثاني في بيروت أيضا في 21 يونيو/ حزيران 2005 أدى إلى مقتل الأمين العام السابق للحزب الشيوعي جورج حاوي في اعتداء بالسيارة المفخخة.

وأصيب وزير الدفاع الأسبق إلياس المر بجروح في 12 يوليو/ تموز 2005 في اعتداء بالسيارة المفخخة في ضواحي شمال شرق بيروت، أدى إلى سقوط قتيل وتسعة جرحى.