شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من خُمس مرضى فيروس كورونا يفقدون شعرهم في غضون 6 أشهر من الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتشف العلماء الذين كانوا يحللون الأعراض طويلة المدى لـ فيروس كورونا، أن ما مجموعه 359 مريضًا من أصل 1655 يعانون من تساقط الشعر خلال 6 أشهر بعد الإصابة بالفيروس.

ووفقا لتقرير جريدة "mirror"، يزعم العلماء أن النساء أكثر عرضة للخطر، بعد أبحاث أجريت على مرضى تم نقلهم إلى المستشفى في ووهان، الصين.

ووجدت النتائج ، التي نُشرت في The Lancet، أن التعب وضيق التنفس والدوخة وآلام المفاصل كانت أيضًا "أعراضًا أساسية طويلة الأمد"، وقال مؤلفو البحث الذين أجروا التحقيق إن الآثار طويلة المدى للفيروس "لا تزال غير واضحة إلى حد كبير".



مرضى كورونا وتساقط الشعر

وذهب الباحثون ليقولوا إن تساقط الشعر، كان "أكثر شيوعًا عند النساء منه عند الرجال''، وكذلك التدهور الجسدي أو التعب وتعدد التنفس بعد النشاط - التنفس السريع.

وقال مؤلفو التقرير في النتائج التي توصلوا إليها: "بعد 6 أشهر من الإصابة الحادة ، كان الناجون من فيروس كورونا يعانون بشكل أساسي من التعب أو ضعف العضلات ، وصعوبات النوم ، والقلق أو الاكتئاب.

وتم إجراء الدراسة على مرضى كوفيد المؤكدة الذين خرجوا من مستشفى جين يين تان في منطقة الصفر في ووهان، وتم إجراء التحليل بين 7 يناير و 29 مايو من العام الماضي.

وبعد تعافيهم وخروجهم من المستشفى ، تمت مقابلتهم لاحقًا مع سلسلة من الاستبيانات من قبل الباحثين، وكان هذا لتقييم أعراضهم ونوعية الحياة المتعلقة بالصحة ، والخضوع لفحوصات جسدية واختبار المشي لمدة 6 دقائق ، وكذلك اختبارات الدم.

وبعد 6 أشهر من الاختبارات الإيجابية ، كان أكثر الأعراض شيوعًا التي تم الإبلاغ عنها هو التعب أو ضعف العضلات ، بنسبة 63 %، وأعقب ذلك صعوبة في النوم بنسبة 26 %، كما تم الإبلاغ عن القلق أو الاكتئاب بين 23 % ، وتساقط الشعر في 22 % من المرضى.