فوائد ماء الشعير أثناء الحمل

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 26 فبراير 2021 07:35 مساءً - جدول محتوى

1- هل من الآمن تناول الشعير أثناء الحمل؟

2- الفوائد الصحية لشرب ماء الشعير.

3- المخاطر الشائعة لاستهلاك الشعير.

4- كيفية تحضير ماء الشعير.

لما النائلي



تناولي في طعامك هذا وابتعدي عن هذا، اشربي هذا ولا تشربي ذاك، نصائح تنهال على الحوامل، اللواتي يتابعن أيضاً كل الموضوعات وما يفيض عن إنستغرام، لكن لكل فوائد ومضاره، وفي قائمتنا اليوم ماء الشعير، فتعرفي على فوائده ومحاذير استهلاكه خلال الحمل، الاستشارية في مجال الصحة والتغذية لما النائلي، من Wellness By Design medical center ، تمدك بالمعلومات اللازمة عن هذا المشروب الصحي.

تناولي في طعامك هذا وابتعدي عن هذا، اشربي هذا ولا تشربي ذاك، نصائح تنهال على الحوامل، اللواتي يتابعن أيضاً كل الموضوعات وما يفيض عن إنستغرام، لكن لكل فوائد ومضاره، وفي قائمتنا اليوم ماء الشعير، فتعرفي على فوائده ومحاذير استهلاكه خلال الحمل،

1- هل من الآمن تناول الشعير أثناء الحمل؟

يقدم ماء الشعير بحذر للحامل



ماء الشعير مشروب صحي مصنوع من الشعير له نكهة البندق، وهو مفيد للحوامل؛ لأنه يساعد في الحفاظ على صحتهن أثناء الحمل.

كما يساعد شرب ماء الشعير بانتظام على منع العديد من المشكلات الصحية المحتملة ويوفر الغذاء للجسم. حيث يمكنك إضافته إلى السلطات واليخنات والخضروات على البخار.

ومع ذلك، هناك العديد من الآراء المتضاربة حول تناوله أثناء الحمل، بسبب بعض المخاطر المشروطة التي سنتناولها في هذا الموضوع.



2- الفوائد الصحية لشرب ماء الشعير



1 - يعتبر الشعير مصدراً للكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم والحديد، وهي ضرورية لنمو الجنين.

2 - غني بالألياف الغذائية التي تساعد في الوقاية من بعض الحالات الطبية الشائعة لدى النساء الحوامل (الإمساك والبواسير).

3 - يحتوي الشعير على النياسين الذي يساعد على الهضم. ويساعد النياسين أيضاً في تخثر الدم وهو مفيد أثناء الولادة القيصرية أو الطبيعية.

4 - يحافظ انخفاض مؤشر نسبة السكر في الشعير على مستويات السكر في الدم ويمنع سكري الحمل.

5 - حبوب الشعير غنية بحمض الفوليك الذي يمنع عيوب الأنبوب العصبي مثل الشفة المشقوقة والعمود الفقري المشقوق.

6 - يساعد النحاس الموجود في الشعير في الحفاظ على مرونة الأوعية الدموية والعظام والمفاصل أثناء الحمل.

7 - الشعير عامل مدر للبول، مما يجعله آمناً للاستهلاك ويوفر الراحة من عدوى الخميرة والتهابات المسالك البولية.

8 - يقلل من التهاب المعدة ويطرد السموم من الجسم، وبالتالي يحميه من الالتهابات المختلفة.

9 - يساعد تناول ماء الشعير على الشعور بالغثيان، ويخفف من تقلصات المعدة وتهيجها.

10 - أثناء نمو بطنك، يساعد الشعير في إصلاح الأنسجة ونمو الخلايا، وهو أمر مفيد للبطن.

11 - يحتوي الشعير على خصائص لاكتوجينية تساعد في إفراز المزيد من حليب الثدي.

12 - يخفض مستويات الكوليسترول، وبالتالي يقلل من فرص الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

13 - يمكن أن يساعد الشعير في تخفيف التورم في الساقين، وهي واحدة من أكثر المشاكل التي تواجهها النساء الحوامل شيوعاً.

3- المخاطر الشائعة لاستهلاك الشعير حبوب الشعير

نادراً ما تسبب مياه الشعير، عندما تستهلكها المرأة الحامل، أي آثار جانبية. ومع ذلك، قد تواجه بعض النساء ما يلي:

1 - قد يكون لدى بعض النساء حساسية من الشعير، ويمكن أن يؤدي استهلاكه إلى الحكة وضيق التنفس والطفح الجلدي.

2 - يمكن أن يسبب غبار الشعير تهيجاً في الجيوب الأنفية أو ألماً في العينين أو احتقاناً بالأنف لدى بعض النساء.

3 - إذا كان الشعير المستهلك مصاباً بالفطريات، فقد تعانين من مرض "كاشين بيك"، وهي حالة طبية متعلقة بالعظام.

4 - أولئك اللواتي لا يتحملن الغلوتين يجب ألا يستهلكن الشعير.

4- كيفية تحضير ماء الشعير

يعتبر ماء الشعير المصنوع في المنزل أكثر صحة من الإصدار المعبأ المليء بالسكر والمواد الحافظة.



1 - اشطفي الشعير تحت الماء الجاري وانقعيه في الماء لمدة 3 إلى 4 ساعات على الأقل.

2 – قومي بتصفية وخلط كوب من الشعير مع 3-4 أكواب من الماء.

3 - اتركي الخليط حتى يغلي. وبمجرد أن يبدأ في الغليان، قومي بتغطيته بغطاء.

4 – اتركي الحبوب تنضج لمدة 45 دقيقة إلى ساعة، ثم امنحي المزيج وقتاً كافياً ليبرد.

5 - بمجرد أن يبرد، صفي خليط الشعير من خلال مصفاة شبكية دقيقة أو اسكبيه في كوب واتركي الحبوب تستقر في القاع.

6 - استهلكي كوباً أو كوبين من هذا الماء يومياً. يمكنك تحسين الطعم عن طريق إضافة بعض عصير الليمون أو العسل.

7 - يمكن تخزين ماء الشعير الزائد في الثلاجة لمدة 3 أيام كحد أقصى.

8 - يمكن أيضاً استخدام حبوب الشعير لتكثيف الحساء أو اليخنة ويمكن إضافتها إلى العصائر.

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص.

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