هل إرشادات الحجر الصحي لـ CDC لمدة 10 أيام كافية لتجنب عدوى كورونا؟

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القاهرة - سامية سيد - يستمر فيروس كورونا في الانتشار في جميع أنحاء العالم، حتى الآن، بعد أن أصيب أكثر من 112.5 مليون شخص، بجانب أكثر من 2.49 مليون حالة وفاة بسبب كورونا

تعد الولايات المتحدة من أكثر الدول تضررًا من الوباء، حيث ارتفع عدد الإصابات إلى 28.34 مليون، بسبب تأثير الوباء، وتم إغلاق العديد من البلدان ، حيث تم إغلاق المدارس، وحل التعلم عبر الإنترنت محل الفصول الدراسية.

خلال الأشهر الماضية، سمحت المدارس والجامعات بالفصول الدراسية التواجد وجهًا لوجه بشرط أن يخضع الطلاب لفترة حجر صحي لمدة 14 يومًا إذا تعرضوا لحالة كورونا.



العزل الصحى 10 أيام

إرشادات CDC الجديدة

في الآونة الأخيرة ، قامت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) بتحديث مبادئها التوجيهية، والتى تقول إنه يمكن أن ينتهي الحجر الصحي بعد 10 أيام دون اختبار وإذا لم يتم الإبلاغ عن أي أعراض.

أشارت البيانات إلى أن فترة حضانة عدوى كورونا تتراوح بين 4 و5 أيام من التعرض عند البالغين و6 إلى 7 أيام من التعرض عند الأطفال، نتيجة لذلك، نفذت مقاطعة ألاتشوا في فلوريدا اختبار كورونا في اليوم 9 والعودة إلى المدرسة في اليوم 10 للطلاب الذين لديهم اتصالات بحالات كورونا المؤكدة.

قام الباحثون في جامعة فلوريدا ووزارة الصحة بفلوريدا بتقييم معدلات إيجابية الاختبار لعدوى كورونا بين جهات اتصال الطلاب، ووجد الفريق أن 9 أيام غير كافية للتأكد من عدم إصابة الطالب بالفيروس.

للوصول إلى نتائج الدراسة المنشورة في مجلة JAMA Network ، طلب الباحثون موافقة من آباء 26.456 طفلًا من رياض الأطفال حتى الصف الثاني عشر .

من بين هؤلاء الطلاب، التحق 49٪ بالتعليم الشخصي ، حيث يُطلب منهم حضور الفصول المادية، وتم إجراء اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل العكسي (RT-PCR) للطلاب الذين عادوا من الحجر الصحي.

كما أجرت وزارة الصحة مسحات للطلاب الذين تظهر عليهم الأعراض وتتبع الاتصال للحالات المؤكدة الإيجابية لـ COVID-19.

تم عزل الطلاب المخالطين للحالات المؤكدة في الحجر الصحي وإخضاعهم لاختبار RT-CR في اليوم 3 واليوم 9، وفي بعض الحالات ، تأخر الاختبار إلى 10 إلى 14 يومًا.

تبين انه يمكن للطلاب الذين لم تظهر عليهم أعراض واختبارهم سلبيًا في الأيام من 9 إلى 14 العودة إلى المدرسة في اليوم التالي للاختبار السلبي، وإذا لم يتم إجراء اختبار ، فسيتطلب الأمر الحجر الصحي لمدة 14 يومًا، تمت مراقبة الطلاب الذين عادوا إلى المدرسة بعد اختبار سلبي بحثًا عن أعراض COVID-19 حتى اليوم 14.

نتائج الدراسة

أظهرت نتائج الدراسة أنه في الفترة من 1 أغسطس إلى 30 نوفمبر 2020 ، كان معدل الإيجابية في مقاطعة ألاتشوا بفلوريدا 4.9 ٪. خلال هذا الوقت ، خضعت 495 حالة طلاب مشتبه بهم للاختبار، من بين هؤلاء تم اختبار 51.9 ٪ إيجابية لـ COVID-1، وبالنسبة لهذه الحالات المؤكدة ، خضع 2189 مخالطا للحجر الصحي والعزل.

علاوة على ذلك، تم اختبار 143 جهة اتصال بكورونا في اليوم الثالث، بينما تم اختبار 839 جهة اتصال في الأيام من 9 إلى 14. من بين الطلاب الذين تم اختبارهم في اليوم الثالث ، كانت نسبة 10.4٪ إيجابية بالنسبة لـ كورونا، وفي الوقت نفسه، تم اختبار 40 جهة اتصال إيجابية لـ COVID-19 في الأيام من 9 إلى 14.

من بين 799 مخالطًا لحالات COVID-19 المؤكدة مع نتيجة اختبار سلبية في الأيام من 9 إلى 14 ، ظهرت أعراض على طالب واحد فقط بعد العودة إلى المدرسة وأثبتت الاختبارات الإيجابية في اليوم 14 ، بعد أن كانت النتيجة سلبية في اليوم 9.

خلص الباحثون إلى أنه لو عاد الطلاب إلى المدرسة قبل اليوم 14 دون اختبار في اليوم 9 أو بعد ذلك ، فإن حوالي 8.2٪ من المخالطين في المدرسة الثانوية قد عادوا إلى المدرسة مع COVID-19.

يجب مراعاة نتائج الدراسة عند تقييم توصية مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) لفترة الحجر الصحي لمدة 10 أيام دون اختبار أو الحجر الصحي لمدة 7 أيام مع الاختبار. ومع ذلك، لم يكشف الفريق أيضًا عن أي دليل على أن العودة المبكرة إلى المدرسة بنتيجة اختبار سلبية كانت مرتبطة بمرض أعراض لاحق.

نظرًا لأن طول الحجر الصحي للمخالطين القريبين لا يزال غير واضح، فلا يزال من الضروري مراقبة تدابير مكافحة العدوى. وتشمل هذه غسل ​​اليدين بانتظام، وممارسة التباعد الاجتماعي، وارتداء أقنعة الوجه، وتجنب الأماكن المزدحمة.