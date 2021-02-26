شكرا لقرائتكم خبر عن هل تؤدي الحمضيات إلى ارتفاع ضغط الدم؟.. استشاري يجيب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أكد استشاري طب القلب والشرايين الدكتور خالد النمر، أن الحمضيات لا تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم بالجسم. وأوضح “النمر” في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” أن البرتقال والليمون لا يؤديان إلى ارتفاع ضغط الدم. ويعرَّف ضغط الدم الطبيعي للشخص البالغ بأن ضغط الدم الذي يبلغ 120 مليمتر/ زئبق 1 مع دقة القلب (ضغط الدم الانقباضي) و80 مليمتر/ زئبق مع ارتخاء القلب (ضغط الدم الانبساطي). وعندما يبلغ ضغط الدم الانقباضي 140 مليمتر/ زئبق أو أكثر أو يبلغ ضغط الدم الانبساطي 90 مليمتر/ زئبق أو أكثر يُعتبر ذلك زيادة أو ارتفاع في ضغط الدم.

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