100 ألف جرعة من لقاح كورونا.. هدية الصين إلى تونس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت تونس أنها ستتلقى 100 ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا في شكل هبة من الصين، بينما تأخر وصول حصتها في إطار المبادرة الأممية "كوفاكس".

ولم يتم تحديد نوع اللقاح الذي سيتم إرساله ولا تاريخ وصوله، على ما أفادت رئاسة الجمهورية التونسية فرانس برس، الجمعة.



و طوّرت شركتان صينيتان لقاحي "سينوفارم و"سينوفاك" (كورونافاك).

وأكدت رئاسة الجمهورية، في بيان، ليل الخميس-الجمعة، أنها تبلغت "الخميس استعداد جمهورية الصين الشعبية لتوفير جزء من هذه اللقاحات لتونس في شكل هبة، حيث أعرب السفير الصيني السيد زاهنغ زوانغو اليوم عن استعداد بلاده لتقديم مائة ألف جرعة تلقيح ضد فيروس كوفيد 19 بمجرد توفير آليات نقل اللقاح في الأيام القليلة القادمة".

وأكدت السلطات الصحية في البلاد أنه تم اكتشاف سلالة جديدة محلية من الفيروس لكن ليست بالخطيرة.

و أعلنت مسؤولة في وزارة الصحة التونسية، الأسبوع الماضي، إرجاء حملة التلقيح ضد فيروس كورونا إلى الشهر المقبل بعد تأخر وصول الجرعات.

وكانت الحكومة أعلنت في وقت سابق أنها تتوقع وصول 94 ألف جرعة من لقاحات فايزر وأسترازينيكا/أكسفورد في منتصف شباط/فبراير.

وتتخلف تونس عن المغرب والجزائر اللتين بدأتا حملات التلقيح أواخر كانون الثاني/يناير باستخدام لقاحي أسترازينيكا/أكسفورد وسبوتنيك-في.

وتلقت الجزائر، الأربعاء، هبة من الصين تتضمن 200 ألف جرعة من لقاح سينوفارم، على أن تصل المغرب 500 ألف جرعة من هذا اللقاح وفقا لوسائل إعلام محلية.

وسجلت تونس التي تعد 11,7 مليون نسمة، منذ بدء تفشي الوباء أكثر من 231 ألف إصابة بفيروس كورونا من بينها حوالي 8 آلاف وفاة حسب أرقام وزارة الصحة.