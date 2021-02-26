لمرضى الأنيميا.. عصائر تعوض نقص الحديد في الجسم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يعتبر الحديد من المعادن المهمة في جسم الإنسان، لدوره الواضح في إنتاج هيموجلوبين الدم، والذي يعمل على نقل الأكسجين إلى خلايا الجسم.

ويؤثر نقص الحديد على وظائف الجسم المختلفة بدءاً من وظائف الدماغ وانتهاء بجهاز المناعة وقدرته على محاربة العدوى.



وبالإضافة إلى توافر الحديد في معظم أنواع الأطعمة الغذائية، فيمكن الحصول عليه أيضاً عن طريق تناول بعض العصائر، مثل عصير البرقوق، الذي يحتوي على المنجنيز والبوتاسيوم، وكذلك فيتامينا B6 وC، وفقاً لوكالة "سبوتنيك" الروسية نقلاً عن موقع "elconsolto".

وينصح أيضاً بعصير السبانخ، والذي يعرف باحتوائه على الحديد بكميات كبيرة، كما يضم مجموعة من المعادن الأخرى كالماغنسيوم والبوتاسيوم ومجموعة متنوعة من الفيتامينات التي تضفي عليه فوائد كبيرة.

ويعتبر عصير القرع مع العسل من العصائر الحاوية على البوتاسيوم والكالسيوم والماغنسيوم إضافة للحديد والذي يوجد فيه بمعدل 1.23 ميللي جرام لكل كوب منه.

ذلك إلى جانب عصير الشمندر، الذي يحتوي على الحديد بكثرة ويساعد على تعويض كريات الدم الحمراء في الجسم، إضافة لدوره في تنظيم ضغط الدم وتوسيع الأوعية الدموية.

وتعتبر هذه العصائر علاجاً طبيعياً لمرض الأنيميا، والذي ينتج عن نقص كميات الحديد في جسم الإنسان.