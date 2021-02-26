كورونا أم برد أم إنفلونزا أم حساسية؟.. 8 اختلافات بين الأعراض

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعراض متشابهة كثيرة تتجمع حال الإصابة بفيروس كورونا أو نزلات البرد أو حتى الحساسية، لكن هناك بعض الاختلافات التي تميز كل منها، فما هي؟

ومن الشائع طبيا أن أعراض السعال والصداع والتهاب الحلق وسيلان الأنف من أبرز علامات الإصابة بفيروس "كوفيد-19" والإنفلونزا ونزلات البرد والحساسية، التي تشترك جميعها في هذه الأعراض.



تنصح الجهات الطبية إذا كنت تعاني من أعراض تتأرجح بين نزلة البرد والإنفلونزا والحساسية وكورونا، بإجراء اختبار لحسم الأمر، خاصة أن الأخير معد وتبعاته ليست محمودة واكتشافه مبكر يسهل التعامل مع الحالة.

لكن حال تعذر إجراء التحاليل ومسحة "كوفيد-19"، فإن ”الخليج 365” تستعرض أبرز الاختلافات بين الأمراض التنفسية الشائعة استنادا إلى معلومات أوردها مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في أمريكا (CDC).





1- حمى/قشعريرة

يعاني المريض من حمى وقشعريرة حال الإصابة بفيروس كورونا أو الإنفلونزا، لكنهما نادرا ما يكونان عرضا في نزلات البرد، بينما يختفيان حال الإصابة بالحساسية.

2- ضيق التنفس

من العلامات المميزة لأمراض الحساسية وفيروس كورونا والإنفلونزا، لكنه يختفي حال الإصابة بنزلة برد.

3- آلام العضلات أو الجسم

يعني المريض من فيروس كورونا والإنفلونزا من آلالم شديدة في العضلات أو مختلف الجسم، لكن هذا العرض يختفي تماما حال الإصابة بنزلة برد أو المعاناة من حساسية تنفسية.

4- فقدان حاستي التذوق والشم

يتميز مرض كورونا بفقدان حاستي التذوق والشم، إذ يختفي هذا العرض عند الإصابة بالإنفلونزا أو نزلة البرد أو المعاناة من الحساسية.

5- العطس

هذا العرض يميز نزلات البرد والحساسية التنفسية، لكنه يختفي تماما حال الإصابة بالإنفلونزا أو فيروس كورونا.

6- غثيان/قيء

يميز الإصابة بفيروس كورونا، ويختفي حال الإصابة بالإنفلونزا ونزلات البرد والحساسية, لكن لدى الأطفال قد يكونا عرضا للإصابة بالإنفلونزا.

7- الإسهال

يميز الإصابة بفيروس كورونا، ويختفي حال الإصابة بالإنفلونزا ونزلات البرد والحساسية, لكن الإسهال أكثر شيوعاً عند الأطفال عند الإصابة بالإنفلونزا.

8- التنقيط الأنفي الخلفي

من الأعراض الشائعة عند الإصابة بنزلة برد أو المعاناة من الحساسية، لكنه يختفي تماما حال وجود فيروس كورونا أو الإنفلونزا.

ما يميز كل مرض





موقع Greatist استعرض أهم ما يميز كل من هذه الأمراض التنفسية فيما يلي:

- هل هو "كوفيد-19"؟



رغم أن فيروس كورونا والإنفلونزا يشتركان في معظم الأعراض الشائعة، فإن الاختلاف الكبير بينها هو الفقدان الكامل للتذوق أو الشم، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض الأمريكي.

ضع في اعتبارك أيضًا ما إذا كنت تعاني من أعراض معدية معوية مثل القيء أو الإسهال، كونها عرضا شائعا لمختلف فئات العمرية عند الإصابة بفيروس كورونا.

- هل هو إنفلونزا؟

على الرغم من أن أعراض الجهاز الهضمي يمكن أن تكون جزءًا من الإنفلونزا، فإنها أكثر شيوعًا عند الأطفال من البالغين.

مع الإنفلونزا، قد يكون لديك بالتأكيد احتقان بالأنف لكن من غير المحتمل أن تكون في حالة من الفوضى بسبب العطس.. أيضا هي تجعل الأنف مسدودا ما يولد شعورا بضيق في التنفس.

- هل هو برد؟





الفرق الكبير بين البرد والإنفلونزا هو أن أعراض البرد عادة ما تظهر تدريجيًا، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض, ورغم أن الحمى تحدث أحيانًا مع الزكام فإنها من الأعراض النادرة. ونفس الشيء مع الصداع أو آلام الجسم.

عند الإصابة بنزلة برد من المحتمل أن تصاب بالعطس أو بخشونة أو انسداد أو سيلان أو إصابتك بالتقطير الأنفي الخلفي.

- هل هي حساسية؟

ربما تعلم بالفعل أنك عرضة للإصابة بالحساسية الموسمية في الهواء الطلق، لكن ضع في اعتبارك أن الحساسية الداخلية هي أيضًا شيء شائع جدًا في فصل الشتاء، وفقًا للأكاديمية الأمريكية للحساسية والربو والمناعة.

يمكن أن تسبب الحساسية ضيقًا في التنفس خاصةً إذا كنت تعاني من الربو أيضا، أو تجعلك تصاب بالتهاب الحلق إذا أصبت بالتنقيط الأنفي الخلفي، وقد تشعر بالإرهاق خاصة إذا تناولت مضادات الهيستامين لمكافحة العطس أو الحكة.



كيف تعرف الفرق بين البرد والحساسية؟

المرضان يمكن أن يكون لهما أعراض متشابهة، لكن الحساسية تظهر فجأة نتيجة التعرض لمحفز، في حين أن الزكام عادة ما يأتي تدريجيًا.



