وزير الصحة الألماني: الثلاجة بها الكثير من اللقاحات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حث وزير الصحة الألماني ينس شبان الولايات الألمانية على زيادة قدراتها على التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد بسرعة.

وقال شبان، الجمعة، أمام الصحفيين في برلين: "لا يزال هناك الكثير من اللقاحات في الثلاجة"، مضيفا أنه سيُجرى تسليم حوالي 11 مليون جرعة لقاح للولايات بحلول نهاية الأسبوع المقبل، وأشار الوزير إلى أنه تم بالفعل إعطاء حوالي 7ر5 مليون جرعة لقاح.

وقال شبان إن جميع المقيمين بدور رعاية المسنين تقريبا تلقوا الآن عرضا للتطعيم، مضيفا أنه بالنظر لعدد الإصابات في الفئة العمرية الطاعنة في السن، فإن استراتيجية التطعيم تستهدف الفئات المعرضة للخطر بشكل خاص في المقام الأول، وقال الوزير: "التطعيم يمهد الطريق للخروج من الجائحة، لكن مساره ليس سهلا".

وبحسب شبان، يجب أيضا إشراك العيادات الطبية في حملة التطعيمات في أسرع وقت ممكن، موضحا أنه تم إجراء محادثات مع تجار الجملة والأطباء والصيدليات حول الخدمات اللوجستية والأجور.