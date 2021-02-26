"أطباء ليبيا" تتهم "دواعش المال العام" بتأخير وصول لقاح كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عبرت النقابة العامة للأطباء في ليبيا، عن استيائها من تأخر وصول لقاح كورونا إلى البلاد، مطالبة بتقديم المتورطين للمحاكمة العاجلة.

وقالت النقابة العامة للأطباء، في بيان اطلعت ”الخليج 365” على نسخة منه، إن تأخر وصول لقاح كورونا إلى ليبيا حتى الآن، بسبب "صراع المسؤولين ودواعش المال العام" على النسب التي سيتحصلون عليها من توريد اللقاح.



تحقيق عاجل

وطالبت نقابة الأطباء، النائب العام بفتح تحقيق عاجل في تأخر توريد اللقاح، وتحديد المتورطين وتقديمهم إلى المحاكمة.

وتشهد ليبيا ارتفاعًا ملحوظًا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، لتصل إلى 132 ألفًا و485 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 2174 وفقًا لآخر إحصائية نشرها المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، الجمعة.

وتعهد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، الأسبوع الماضي، بتوفير لقاح كورونا في ليبيا، في أسرع وقت ممكن.

وبحث "المنفي" مع اللجنة الاستشارية الطبية لمجابهة وباء كورونا، آلية عملها والصعوبات التي تواجهها وطرق حلحلتها للتصدي لوباء كورونا والحد من انتشاره، واستعدادات مراكز العزل والإيواء واحتياجاتها اللازمة لمواجهة الوباء.

طفرة لندن

وكانت السلطات الصحية في ليبيا، أعلنت اكتشاف حالات إصابة بالسلالة البريطانية من فيروس كورونا في البلاد، بعد الكشف على عينات عشوائية موجبة لفيروس كورونا.

وأشارت إلى أن النوع الجديد الذي ظهر لأول مرة في ليبيا، يتميز بسرعة الانتقال ونشر الإصابة في المجتمع، محذرة من عواقب وخيمة في ظل ما تشهده البلاد من تراخٍ وعدم التزام بتنفيذ التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية.

وكانت حكومة السراج، أنفقت أكثر من مليار دينار لمواجهة جائحة كورونا، خصص منها 632 مليون دينار لصالح وزارة الصحة، فيما خصص للبلديات والمجالس المحلية 50 مليونا، و95 مليون دينار لصالح جهاز الطب العسكري، في إطار مواجهة فيروس كورونا، بحسب بيانات صادرة عن المصرف الليبي المركزي.

ورغم كل تلك الأموال، فإن حكومة السراج، فقدت السيطرة على تفشي فيروس كورونا في البلاد، فيما لم يصل للبلاد حتى الآن أية جرعات من اللقاح المضاد لفيروس، والذي بدأت أغلب دول العالم استخدامه لمنع تفشي الفيروس.

وكانت تقارير للأمم المتحدة، الصادرة في يناير/كانون الثاني الماضي، صنفت ليبيا بالمركز الثاني في أفريقيا من حيث معدل الوفيات بفيروس كورونا نسبة إلى عدد السكان.