وفيات كورونا في روسيا تتخطى عتبة الـ85 ألفاً

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تجاوزت حصيلة الوفيات بفيروس كورونا في روسيا، الجمعة، حاجز الـ85 ألفاً، بعد تسجيل 428 حالة جديدة خلال 24 ساعة، ليبلغ العدد الإجمالي 85304 حالات وفاة.

كما تم تسجيل 11086 إصابة جديدة بمرض "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية بينها 1336 في موسكو، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 4 ملايين و223186 حالة منذ بدء الجائحة.

وأطلقت روسيا في ديسمبر/كانون الأول الماضي حملة للتطعيم المجاني ضد كورونا باستخدام لقاح "سبوتنيك- في"، والذي أدى إلى تراجع تدريجي في وتيرة تفشي فيروس كورونا في عموم البلاد.