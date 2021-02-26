فيتنام تجيز لقاحي "موديرنا وسبوتنيك" ضد كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وافقت فيتنام على الاستخدام الطارئ للقاحي شركة "موديرنا" الأمريكية و"سبوتنيك في" الروسي ضد فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19).

وتأتي هذه الموافقة في الوقت الذي تواصل فيه فيتنام مكافحة عودة تفشي الوباء، وقالت فيتنام إنها تتوقع تلقي 60 مليون جرعة لقاح في عام 2021، مشيرة إلى أنه سيتم توفير 30 مليون منها عبر برنامج كوفاكس التابع لمنظمة الصحة العالمية، وذكرت وزارة الصحة أنها تتوقع الحصول على 150 مليون جرعة لقاح من شركات أدوية أجنبية ومحلية بحلول عام 2022.

وتسلمت فيتنام عبر مطار تان سون نهات في مدينة هو شي منه، أولى شحنات اللقاح المضاد لفيروس كورونا أمس الأول الأربعاء، حيث وصلت إلى البلاد 117 ألفا و600 جرعة من لقاح شركة أسترازينيكا البريطانية-السويدية، والذي أجيز استخدامه بشكل طارئ في البلاد منذ أوائل كانون ثان/ يناير الجاري.

ومن المقرر أن تطلق فيتنام حملة التطعيم باللقاح في مارس/آذار المقبل، مع البدء بتطعيم العاملين في القطاع الصحي في الخطوط الأمامية والمواطنين المعرضين لخطر الإصابة بالوباء.



وتعمل فيتنام أيضًا على تطوير لقاحات خاصة بها وتأمل في بدء التطعيم بلقاح "نانوكوفاكس" المحلي في مايو/أيار المقبل، وحتى الآن، سجلت فيتنام رسميا 2421 إصابة و35 حالة وفاة بفيروس كورونا.