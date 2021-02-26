شكرا لقرائتكم خبر عن المايونيز لعلاج سلاحف بحرية متضررة من تسرب نفطي قبالة سواحل إسرائيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استخدم المايونيز في علاج سلاحف بحرية تعرضت حياتها للخطر جراء تسرب نفطيّ طال السواحل الإسرائيلية.

وأكد مسؤولون في مركز إنقاذ السلاحف البحرية في إسرائيل أن المايونيز علاج فعّال في تنظيف الجهاز الهضمي للسلاحف المتضررة بالقارّ الناجم عن التسرب النفطي.

ويعدّ التسرب أحد أسوأ الكوارث البيئية في إسرائيل. وتجري تحقيقات للتعرف على ملابسات حدوثه.

ويساعد الآلاف من المتطوعين والجنود في التعامل مع التسرب الذي أضر بالأحياء البحرية، بما فيها السلاحف البحرية الخضراء المهددة بالانقراض بالأساس.