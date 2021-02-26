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لعبة PUBG: New State .. تصدرت التريند وتدور أحداثها في عام 2051 (فيديو)

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أحمد جودة 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تصدرت لعبة PUBG: New State ضمن تريند جوجل اليوم وحازت على اهتمام المصريين الذين بحثوا عنها وهى أحدث لعبة من شركة Krafton والتي تم تطويرها عن طريق شركة PUBG Studio وسيتم إطلاق لعبة PUBG: New State كتجربة مجانية حتى الاصدار الرسمي للعب عبر أجهزة أندرويد حيث يمكن للاعبين الحصول على أحدث المعلومات عن اللعبة من خلال التسجيل المبدئي عبر متجر Google play، وقريبا عبر متجر App Store.

https://play-lh.googleusercontent.com/Vo4UpZGbjW65KWctXmSH1USfVUROtX2VCEBCuARKNOVOx516S9ZDNlH0wkMOdSPbNQ=w720-h310

تدور أحداث اللعبة في المستقبل القريب، في عام 2051 وقد مرت سنوات على اللعبة الأصلية، حيث تسود الفوضى في العالم ويتقاتل العديد من الفصائل مع بعضها البعض لتتطور المنافسة إلى ساحات معارك جديدة تتميز بأحدث التقنيات التي تتطلب من الناجين تبني تكتيكات جديدة للبقاء على قيد الحياة حيث ستواجه 100 ناج على قيد الحياة حتى يبقى لاعب أو فريق واحد فقط، وستتقلص المنطقة الزرقاء باستمرار، لذا يجب على اللاعبين العثور على الأسلحة والمركبات والبضائع الاستهلاكية لتكون لهم اليد العليا والأقوى فقط هو الذي سيظهر ويبقى «الناجي الوحيد» في هذه المواجهة الملحمية.

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- الفيديو الدعائي للعبة -

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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