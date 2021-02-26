شكرا لقرائتكم خبر عن التخلص من عشرات الجرعات من لقاح كورونا التابع لـ"فايزر" لخطأ في التخزين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر تقرير جريدة "ديلى ميل"، أنه تم التخلص من أكثر من 120 جرعة من لقاح فيروس كورونا، من شركة Pfizer بعد خطأ في التخزين في دار لرعاية المسنين في ملبورن بأستراليا.

قدمت إدارة الصحة الفيكتورية بيانًا حول هذه المسألة، يؤكد سبب وجوب التخلص من الجرعات، وقال متحدث باسم شركة فايزر: "يمكن تخزين لقاح فايزر في الثلاجة عند درجتين إلى 8 درجات مئوية لمدة تصل إلى 5 أيام"، أثناء الحفاظ على التبريد، لم يكن من الممكن التحقق من الحفاظ على درجة الحرارة طوال الوقت.



التخلص من جرعات فايزر

لذلك، بدافع الحذر الشديد، تم اتخاذ قرار طبي بعدم استخدام القوارير المتبقية، ويعد هذا هو الخطأ الثاني للتطعيم منذ بدء طرحه في أستراليا.

تم إعطاء اثنين من متلقي اللقاح المسنين أربعة أضعاف الجرعة الموصى بها في كوينزلاند يوم الأربعاء، ولحسن الحظ، لم يظهر كلا المريضين أي علامات لرد فعل سلبي للجرعات، ومنذ ذلك الحين، تم استبعاد الطبيب الذي عمل على إعطاء الجرعات غير الصحيحة من برنامج اللقاح.

في وقت سابق يوم الجمعة، كشف سكوت موريسون رئيس الوزراء الأسترالي أن أكثر من 23000 أسترالي قد تلقوا بالفعل جرعتهم الأولى من اللقاح، مضيفًا برنامج التطعيم لا يمكن أن يكون أكثر أهمية لمستقبل أستراليا".