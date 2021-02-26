فيتامينات للأم لشباب وجه دائم

بيروت - نادين محمد - الشباب الدائم وبشرة الوجه النضرة يصبحان غاية تنشدها المرأة عند بدء تقدمها بالسن، وبمناسبة قرب حلول يوم الأم هناك لائحة بأطعمة ومكملات غذائية تحتوي على فيتامينات معيّنة لها علاقة مباشرة بمكافحة آثار الشيخوخة، واستعادة كل أم لنضارة بشرتها.

فمع التقدّم في السنّ، تتراجع قدرات البشرة الذاتيّة في تجديد خلاياها، وفي إنتاج المزيد من الكولاجين وألياف الإيلاستين المحافظة على شباب البشرة والقادرة على محو الخطوط الرقيقة والعميقة التي تدلّ على الكبر والتقدّم في السنّ.

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وعليه يعمل فيتامين الوجه الذي يكون بمثابة مضاد للأكسدة الأكثر قدرة على تحفيز نشاط الكولاجين وإعادة ملء الخطوط الظاهرة على البشرة وأيضاً الحفاظ على شباب وتألّق البشرة يوماً بعد يوم.

إليك أبرز فيتامينات الوجه وهي الفيتامين أ والفيتامين سي والفيتامين أي.

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فيتامين الوجه A

- يساعد فيتامين A في عمليّة تجديد خلايا البشرة.

- يحسّن من مطاطيّة الأنسجة في البشرة.

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الفيتامين A موجود في:



- الخضراوات، كالجزر والسبانخ والفواكه كالمانجو والمشمش.

- في المجمل، تعدّ الأطعمة البرتقاليّة اللّون، كاليقطين والجزر غنيّة بالبيتاكاروتين الذي يتحوّل إلى فيتامين A بعد دخوله إلى الجسم مباشرة.

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- يستهدف فيتامين C الخطوط الرقيقة والعميقة على البشرة.

- يعمل على إعادة ملء الخطوط تالرقيقة.

- يمحو علامات الشيخوخة ويقضي عليها من خلال محاربة الجذور الحرّة.

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الفيتامين C موجود في:



الحمضيات، الأناناس، الفلفل، الفراولة، التوت الأسود Blackcurrant، البروكلي، ملفوف بروكسيل.

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- يحفّز هذا الفيتامين بشكل سحريّ وفوريّ على إنتاج الكولاجين وإعادة بنائه.

- يزوّد البشرة بمستويات الترطيب الأساسيّة.

- يحافظ على ليونة البشرة ويحميها من الجفاف.

- يحارب الشوارد الحرّة الطليقة.

- يكافح علامات الشيخوخة المتكوّنة بفعل التعرّض المفرط لأشعّة الشمس.

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الفيتامين E موجود في:



المكسّرات، الأسماك، الأفوكادو، الخضراوات الورقيّة والحبوب الكاملة.



نصيحتنا لكلّ أم:

أكثري من هذه الأطعمة وتحديداً من هذه الفيتامينات، لتحافظي على شباب بشرتكِ بعد سنّ الثلاثين.

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