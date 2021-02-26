شكرا لقرائتكم خبر عن كم من الوقت يلتصق فيروس كورونا بالأسطح وهل يستقر على الملابس 3 أيام؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توصلت دراسة إلى أن فيروس كورونا يمكن أن يظل على الملابس لمدة تصل إلى 3 أيام، وأكدت الأبحاث التي أجرتها جامعة دي مونتفورت (DMU) في ليستر، بقاء فيروس كورونا على ثلاثة أقمشة شائعة الاستخدام في صناعة الرعاية الصحية، ووفقا لتقرير جريدة "dailystar" البريطانية، قال العلماء إن البوليستر يشكل أكبر خطر فيما يتعلق بانتقال العدوى.



بقاء كورونا على الاقمشة

وتضمنت الدراسة، التي قادتها عالمة الأحياء الدقيقة الدكتورة كاتي ليرد، وعالمة الفيروسات الدكتور مايتري شيفكومار، إضافة قطرات من فيروس كورونا نموذجي يُدعى HCoV-OC43 - الذي له هيكل ونمط بقاء مشابه جدًا لنمط فيروس كورونا على اقمشة، البوليستر ، والقطن.

وقال العلماء إن الفيروس استمر لمدة 24 ساعة على القطن 100٪ ، بينما بقى على القطن لمدة 6 ساعات فقط، وقالت الجامعة إنه تم نصح الحكومة بضرورة غسل جميع أزياء الرعاية الصحية في المستشفيات وفقًا للمعايير التجارية أو بواسطة مغسلة صناعية.

وقال الدكتور ليرد ، رئيس مجموعة أبحاث الأمراض المعدية في جامعة دي مونتفورت DMU: "عندما بدأ الوباء لأول مرة ، كان هناك القليل جدًا من الفهم لمدى بقاء فيروس كورونا على المنسوجات، الأن تظهر النتائج التي توصلنا إليها أن ثلاثة من المنسوجات الأكثر استخدامًا في الرعاية الصحية تشكل خطرًا لانتقال الفيروس.

وقال :"إذا أخذ الممرضون والعاملين في مجال الرعاية الصحية زيهم الرسمي إلى المنزل ، فقد يتركون آثارًا للفيروس على الأسطح الأخرى، متابعا : بمجرد أن حددنا معدل بقاء الفيروس التاجي على كل من المنسوجات، وجهنا انتباهنا إلى تحديد طريقة الغسيل الأكثر موثوقية لإزالة الفيروس.