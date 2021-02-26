بيروت - نادين محمد - يعتبر رجيم الاربع ساعات من انواع الرجيم الشائعة في اوساط عدد من النجمات. وهو يساعد على تخسيس عدد كبير من الكيلوغرامات في مدة قصيرة. ولهذا من الضروري الالتزام بقواعده بشكل صحيح. وبعد انتهاء مدته من المهم الحرص على اتباع نظام غذائي صحي يقوم على الامتناع عن تناول الاصناف الغنية بالدهون الضارة والسكر الصناعي. وهذا ابرز ما يجب معرفته عن طريقة رجيم الاربع ساعات الحارق الفوري للدهون وخصوصاً العنيدة والمستعصية.

طريقة رجيم الاربع ساعات

لا يقوم تطبيق طريقة رجيم الاربع ساعات على اتباع برنامج غذائي محدد، بل من المهم الالتزام ببعض القواعد. وفي هذه الحالة يمكن خسارة ما لا يقل عن 15 كيلوغراماً في ما لا يزيد عن شهر واحد.

- يقوم هذا الرجيم على تناول الطعام مرة كل 4 ساعات.

- يمكن الاعتماد في هذه الحالة على 3 وجبات اساسية ووجبتين او 3 وجبات خفيفة.

- من المهم ان تحتوي هذه الوجبات على مكونات صحية اي على الخضار وزيت الزيتون والدهون الجيدة.

- يجب ان تكون هذه الوجبات خالية من الدهون الضارة والسكريات الصناعية.

- من المهم الابتعاد عن المأكولات التي تحتوي على الكربوهيدرات وخصوصاً الارز والخبز الابيض والبطاطا والمعكرونة.



- الافضل الاعتدال في تناول الفاكهة منعاً لاستهلاك نسبة مرتفعة من السكر.

- من القواعد الاساسية التي يجب اتباعها اثناء تطبيق برنامج رجيم الاربع ساعات، عدم تناول المشروبات التي تحتوي على نسبة مرتفعة من السكر او على عدد كبير من السعرات الحرارية. ولهذا يجب التوقف عن تناول المشروبات الغازية. كما يجب الانتباه الى ضرورة الاعتدال في شرب العصائر وان كانت طبيعية.

- يمكن خلال اتباع هذا الرجيم تناول الصنف او الطبق المفضل خلال يوم واحد من ايام الاسبوع، على ان تتم بعد هذا العودة الى تطبيق القواعد الاساسية.

برنامج الرجيم

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من اجل تطبيق برنامج رجيم الاربع ساعات الحارق الفوري للدهون العنيدة والمستعصية من المفيد اتباع هذا البرنامج اليومي، علماً انه يمكن استبدال بعض المكونات بأخرى صحية.



الفطور. كوب من اللبن الزبادي الطبيعي الخالي من اي اضافات صناعية او من السكر، بيضة مسلوقة واحدة من دون ملح.





وجبة ثانية. كوب من الفاصولياء المسلوقة السوداء من دون ملح او دهون، طبق من سلطة الخضار مع صلصة تحتوي على القليل من زيت الزيتون وعصير الليمون.

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الغداء. طبق من سلطة الخضار، قطعة متوسطة الحجم من لحم الدجاج المشوي من دون دهون، كوب من الفاصولياء السوداء من دون ملح.

وجبة رابعة. كوب من اللبن الزبادي الطبيعي الخالي من السكر ومن الاضافات الصناعية، القليل من بذور الشوفان، طبق من الخضار المطهوة على البخار، حبة فاكهة موسمية.

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العشاء. كوب من العدس المطهو من دون دهون مع السلق ورشة من عصير الليمون، قطعة متوسطة الحجم من اللحم المشوي. وهكذا يمكن الاستفادة من طريقة رجيم الاربع ساعات وخسارة ما لا يقل عن 15 كيلوغرام في الشهر الواحد. لكن يجب في هذه الاثناء الحرص على ممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم مثل المشي 3 الى 4 مرات اسبوعياً.





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