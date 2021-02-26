نصف سكان إسرائيل تلقوا لقاح كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال وزير الصحة الإسرائيلي يولي إدلشتاين، الجمعة، إنه تم تطعيم نصف السكان البالغ عددهم 9.3 مليون نسمة بجرعة واحدة على الأقل باللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وتحسب إسرائيل سكان القدس الشرقية من الفلسطينيين، المدرجين في حملة التطعيم التي بدأت في 19 ديسمبر/كانون الأول، ضمن تعدادها السكاني، لكن الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة ليسوا مدرجين في هذه الحملة، وفقاً لوكالة "رويترز".



وأوضح إدلشتاين إن 35% من الإسرائيليين تلقوا جرعتي لقاح "فايزر" مما يعني أنهم بصدد الحصول على ما يطلق عليها "بطاقة مرور خضراء" تتيح لهم دخول أماكن الترفيه التي يجري إعادة فتحها تدريجياً.