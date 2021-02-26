الهند تسجل أكثر من 16 ألف إصابة بفيروس كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة الهندية، الجمعة، تسجيل 120 حالة وفاة و16577 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة أن إجمالي عدد وفيات الفيروس في الهند منذ بدء الجائحة بلغ 156 ألفا و825 وفاة، فيما ارتفع إجمالي الإصابات إلى 11 مليونا و63 ألفا و491 شخصا.

إلى ذلك، أكدت حكومة العاصمة اليابانية طوكيو، الجمعة، تسجيل 270 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في العاصمة اليوم الجمعة، وذكرت هيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية أن حصيلة الاصابات اليومية في طوكيو أقل من 500 حالة، لليوم الـ20 على التوالي، وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة بالفيروس في طوكيو منذ بدء الجائحة 111 ألف و عشر حالات..

وقال مسؤولون إن عدد الحالات الحرجة يبلغ 70 حالة، بانخفاض بواقع حالة واحدة عن، الخميس، وتعتزم اليابان رفع حالة الطوارئ عن ست مقاطعات لكن ستبقي القيود في طوكيو إلى حين تحسن الوضع الوبائي.