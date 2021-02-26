18 وفاة و625 إصابة جديدة بكورونا في ليبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات الصحية في ليبيا، الجمعة، ارتفاع إصابات كورونا بتسجيل 625 حالة، و18 وفاة، وشفاء 701 شخص، خلال 24 ساعة.

وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان، اطلعت ”الخليج 365” على نسخة منه، إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 303 إصابات و617 حالة شفاء، و14 حالة وفاة.

وأوضح أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 132 ألفًا و485 شخصًا، بينهم 10 آلاف و792 حالة نشطة، ووفاة 2174 شخصًا.

وكانت السلطات الصحية في ليبيا، أعلنت اكتشاف حالات إصابة بالسلالة البريطانية من فيروس كورونا في البلاد، بعد الكشف على عينات عشوائية موجبة لفيروس كورونا.

وكشفت أن النوع الجديد الذي ظهر لأول مرة في ليبيا، يتميز بسرعة الانتقال ونشر الإصابة في المجتمع، محذرة من عواقب وخيمة في ظل ما تشهده البلاد من تراخٍ وعدم التزام بتنفيذ التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية.