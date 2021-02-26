دبلوماسيون روس يغادرون كوريا الشمالية على "عربة مدفوعة باليد"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وسط إجراءات بيونج يانج الصارمة لمكافحة فيروس كورونا، اضطرت أسر دبلوماسية روسية إلى استخدام عربة دفع باليد للوصول إلى موسكو.

واستخدمت مجموعة من الدبلوماسيين الروس وأفراد أسرة عربة شحن سكة حديد مدفوعة باليد لمغادرة كوريا الشمالية هذا الأسبوع ضمن إجراءات منع معظم وسائل نقل الركاب عبر الحدود بسبب كورونا.



وأظهرت الصور ومقاطع فيديو نشرتها وزارة الخارجية الروسية، العربة محملة بالحقائب ذات الألوان الزاهية.

وقالت الوزارة، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "منذ أن أغلقت الحدود قبل أكثر من عام وتوقفت حركة الركاب، استغرقت رحلة طويلة وصعبة للعودة إلى الوطن".

وأوضح المنشور أن المجموعة المكونة من ثمانية أفراد، من بينهم طفل لا يتجاوز عمره ثلاث سنوات، قطعت رحلة استغرقت 32 ساعة بالقطار وساعتين بالحافلة من بيونج يانج لمجرد الوصول إلى الحدود الروسية.





وأشارت الوزارة إلى أن السكرتير الثالث للسفارة فلاديسلاف سوروكين كان هو "محرك" العربة، إذ قام بدفعها لأكثر من كيلومتر تضمنت جسرا للسكة الحديد فوق نهر تومين الفاصل بين البلدين.

واضطرت المجموعة إلى عبور الحدود سيرا على الأقدام، وتحميل الأمتعة والركاب على عربة شحن على سكة القطار.

ولم تبلغ كوريا الشمالية عن أي حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، لكنها فرضت إغلاقا شديدا للحدود، وحظرت معظم الرحلات الدولية، وفرضت قيودا شديدة على الحركة داخل البلاد.

وكشفت تقارير عن توجيه زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون بإعدام شخصين وإغلاق العاصمة وحظر الصيد بسبب مخاوف كورونا.

وبحسب صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، فإن وكالة الاستخبارات الكورية الجنوبية تحدثت عن إجراءات "كيم" لمواجهة الجائحة.

وقال أحد المدعين في كوريا الجنوبية، ويدعى ها تاي كيونج، إنهم تلقوا تقريرا من وكالة الاستخبارات يفيد بأن كيم أظهر "غضبًا مفرطًا" ويتخذ "تدابير غير عقلانية" نتيجة الجائحة.