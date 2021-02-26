شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يتوقف شعرك عن النمو؟ 5 عادات تهدد صحته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تساقط الشعر من المشكلات الأكثر شهرة التي يعانى منها الكثيرون، ولكن لا يمكن الحصول على شعر جيد إلا إذا كنت تهتم بصحتك العامة، تحدد صحتك ملمس شعرك ونموه ومدى صحته، و الأشخاص الذين يعانون من الإجهاد يشتكون دائمًا من تساقط الشعر ، وذلك لأن التوتر له تأثير مباشر على شعرك إذا كنت تأكل وتشرب بشكل صحي ، فسيظل شعرك بصحة جيدة تلقائيًا.

ووفقا لتقرير لموقع time now news كلنا نرتكب أخطاء عندما لا تكون لدينا معرفة كاملة بشيء معين للحصول على شعر قوي وصحي، يجب أن تعرف أولاً ما هو نوع شعرك وكيف تحتاج إلى العناية به، يجب عليك أيضًا التعرف على الأخطاء التي قد تمنع نمو شعرك فكل فرد لديه عملية نمو شعر مختلفة. ويجب ألا تختار الوسائل الصناعية لنمو شعرك بسرعة إذا كان شعرك ينمو بشكل طبيعي، فللتخلص من مشاكل الشعر يجب أن تعرف الخطأ الذي تقوم به والذي يؤدي إلى هذه الحالة.

5 أخطاء تمنع نمو الشعر:

1.الإفراط في غسل شعرك: من أجل الشعور بالانتعاش، يبدأ العديد من الأشخاص بغسل شعرهم يوميًا وأحيانًا مرتين في اليوم، هذا خطأ فادح يمكن أن يضر شعرك بشكل كبير ويؤدي إلى تساقطه، فالإفراط في غسل شعرك يزيل الزيوت الطبيعية عنه ويجعله يبدو باهتًا وغير صحي.

2.استخدام الكثير من الحرارة: بدأ الناس في استخدام أدوات التسخين على شعرهم بشكل متكرر يمكن أن يؤدي استخدام مكواة فرد الشعر ومكواة تجعيد الشعر ومجففات الشعر إلى إتلاف ملمس شعرك، قد تتطور أيضًا إلى نهايات متقصفة مما سيوقف نمو شعرك. تأكد من الحد من استخدام أدوات التدفئة على شعرك.

3.تسريح الشعر المبلل: يجب ألا تمشط شعرك الرطب انتظر حتى يجف شعرك بشكل طبيعي قبل تمشيطه، الشعر المبلل عرضة للتكسر.

4.طريقة خاطئة لاستخدام البلسم: بعض الناس لا يستخدمون البلسم على الإطلاق، وهذا خطأ أيضًا، إن تكييف شعرك مهم جدًا يقوم الناس بوضع البلسم في جميع أنحاء شعرهم وهو أمر خاطئ للغاية، يجب وضع البلسم على أطراف شعرك فقط وغسله جيدًا.

5.تجفيف شعرك بالمنشفة: إن محاولة تجفيف شعرك عن قصد باستخدام المنشفة هي ممارسة سيئة للغاية، يجب تجفيف الشعر برفق باستخدام منشفة ثم تركه ليجف بشكل طبيعي، قد تسبب المنشفة احتكاكًا خشنًا وتؤدي إلى تساقط الشعر تجنب هذا الخطأ إذا كنت تريد شعرًا صحيًا.