شكرا لقرائتكم خبر عن بلاش زعل.. الاكتئاب والقلق يجعلك أكثر عرضة للإصابة بألزهايمر فى سن مبكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت دراسة بحثية بجامعة كاليفورنيا من أن الأشخاص المصابين بالاكتئاب والقلق أكثر عرضة للإصابة بمرض ألزهايمر فى وقت مبكر عن أولئك الذين لا يعانون من هذه الأمراض، وفى المتوسط ​​أصيب الأشخاص المصابون بالاكتئاب بأعراض ألزهايمر قبل عامين، وأولئك الذين يعانون من القلق قبل ثلاث سنوات، من أولئك الذين لم يعانون من اضطرابات الصحة العقلية.

ووفقا لتقرير لصحيفة neuroscience من المعروف أن الإصابة بالاكتئاب تزيد من خطر الإصابة بمرض ألزهايمر تشير دراسة أولية جديدة إلى أنه إذا أصيب الأشخاص بمرض ألزهايمر، فقد يبدأ المصابون بالاكتئاب فى أعراض الخرف قبل عامين تقريبًا من أولئك الذين لا يعانون من الاكتئاب، وقد يبدأ الأشخاص الذين يعانون من القلق والذين يصابون بمرض ألزهايمر فى أعراض الخرف قبل ثلاث سنوات تقريبًا من أولئك الذين لا يعانون من القلق، ووفقًا للدراسة التى سيتم تقديمها فى الاجتماع السنوى الثالث والسبعين للأكاديمية الأمريكية لطب الأعصاب الذي سيعقد تقريبًا في الفترة من 17 إلى 22 أبريل 2021.

وقال مؤلف الدراسة Zachary A. Miller ، دكتوراه في الطب من جامعة كاليفورنيا وعضو الأكاديمية الأمريكية لطب الأعصاب هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم تأثير الاضطرابات النفسية مثل الاكتئاب والقلق على تطور مرض ألزهايمر، وما إذا كان علاج وإدارة الاكتئاب والقلق يمكن أن يساعد فى منع أو تأخير ظهور الخرف للأشخاص المعرضين له بالتأكيد هذا لا يعنى أن الأشخاص المصابين بالاكتئاب والقلق سيصابون بالضرورة بمرض ألزهايمر، لكن الأشخاص الذين يعانون من هذه الحالات قد يفكرون في مناقشة طرق تعزيز صحة الدماغ على المدى الطويل مع مقدمي الرعاية الصحية."

بالإضافة إلى الاضطرابات النفسية الأكثر شيوعًا والاكتئاب والقلق، فقد فحصت الدراسة أيضًا تاريخ الاضطراب ثنائى القطب واضطراب ما بعد الصدمة والفصام من بين 1500 شخص فى الدراسة مصابين بمرض ألزهايمر، كان 43% لديهم تاريخ من الاكتئاب، و32% لديهم قلق، و1.2% اضطراب ثنائي القطب، و1% اضطراب ما بعد الصدمة، و0.4% انفصام الشخصية.