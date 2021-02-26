شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحافظ على صحتك من داخل مطبخك؟ تناول هذه الأطعمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجب أن يكون تضمين الأكل الصحى لنظامك الغذائى عادة، فمن الضرورى تضمين الأطعمة الغنية بكافة العناصر الغذائية الأساسية والمفيدة للجسم، وهناك قائمة طويلة بالأطعمة المفيدة للصحة، حيث يرصد منها موقع "onlymyhealth" أهم أطعمة يجب أن تتناولها بشكل يومى من أجل أن تنعم بحياة صحية والوقاية من الأمراض.

- فيما يلى.. أهم 6 أطعمة مفيدة يوميًا لتحسين الصحة العامة: 1- التوت

هناك العديد من أنواع التوت بما فى ذلك العنب والفراولة، حيث إن تناول أحد هذه الأنواع يوميًا كافى بأن يمد الجسم بالعناصر الغذائية الحيوية التي تعمل على تحسين صحة القلب والأوعية الدموية.

2- البقوليات

تشمل عدة أنواع منها الفول والعدس والفاصوليا البيضاء والحمص، حيث من المهم تناول أحد هذه الأنواع يوميًا، فالفاصوليا مفيدة للكوليسترول وتحقق التوازن الهرمونى.

3- المكسرات

وتشمل اللوز والكاجو والفستق والبندق والجوز، حيث إن هذه المكسرات فعالة فى الحد من مخاطر الأمراض المزمنة مثل السكرى والسرطان وأمراض القلب وضغط الدم وما إلى ذلك.

4- الخضروات الصليبية

تشمل القرنبيط والملفوف والبروكلى واللفت والفجل وهى غنية بالعناصر الغذائية التى تساعد على الأمراض المختلفة، حيث تحتوى تلك الخضرااوات على مادة السلفورافان المفيدة لصحة البصر والوقاية من السرطان وتحسين القدرات العقلية.

5- بذور الكتان

لقد وجدت الدراسات أن بذور الكتان لها خصائص مضادة لارتفاع ضغط الدم لا يحتويها أى طعام آخر والوقاية من مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية، حيث إن استهلاك ملعقة كبيرة فقط من بذور الكتان يوميًا يوفر فوائد لا تعد ولا تحصى.

6- التمر

هو طعام شتوى فى المقام الأول ولكن يمكنك تناوله فى أى موسم، حيث يوفر التمر أيضًا الطاقة والبوليفينول والألياف الغذائية ومضادات الأكسدة.