كورونا حول العالم.. وفيات البرازيل تتجاوز 250 ألفاً وتراجع إصابات مصر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أظهر إحصاء لـ"رويترز" أن ما يزيد على 112.79 مليون شخص أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و606272.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

589 إصابة جديدة بفيروس بمصر

أعلنت وزارة الصحة المصرية، الخميس، تسجيل 589 إصابة جديدة بفيروس كورونا و46 وفاة انخفاضاً من 644 إصابة و52 وفاة في اليوم السابق.

وقال خالد مجاهد، المتحدث باسم الوزارة في بيان: "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى الخميس هو 180640 حالة من ضمنهم 139‭494‬ حالة تم شفاؤها و10541 حالة وفاة".

كانت مصر قد تسلمت مصر، الثلاثاء، 300 ألف جرعة من لقاح "سينوفارم" الصيني للوقاية من فيروس كورونا، في ثاني دفعة تتسلمها من الشركة بعد الشحنة الأولى التي شملت 50 ألف جرعة في ديسمبر/كانون الأول.





وفيات البرازيل تتجاوز 250 ألفاً

تجاوزت الحصيلة الإجمالية للوفيات بـ"كوفيد-19" في البرازيل، الخميس، عتبة الربع مليون، بعد عام من تسجيل الإصابة الأولى في البلاد التي تعاني من نقص في اللقاحات وموجة إصابات ثانية مميتة.

وأفادت وزارة الصحة البرازيلية أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ حتى الآن 251.498، وهي ثاني أعلى حصيلة في العالم بعد الولايات المتحدة التي تجاوز عدد الوفيات فيها الإثنين جراء الفيروس نصف مليون.

ويعد هذا الأسبوع الأقسى في البرازيل منذ تفشي الوباء، حيث بلغ معدل الوفيات 1.149 يومياً في الأيام السبعة الأخيرة، وفق أرقام الوزارة.

لكن يبدو أن الحكومة بعيدة عن الوفاء بتعهد وزير الصحة إدواردو بازويلو بتلقيح جميع سكان البرازيل البالغ عددهم 212 مليون نسمة بحلول نهاية العام.





406 إصابات جديدة بكوريا الجنوبية

سجلت كوريا الجنوبية 406 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 88.922 إصابة.

وأعلن المقر المركزي لتدابير الكوارث والسلامة في كوريا الجنوبية أن البلاد سجلت أيضاً 4 وفيات إضافية بكورونا ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 1.585 وفاة.

9997 إصابة جديدة بألمانيا و394 وفاة

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، الجمعة، أن إصابات كورونا في ألمانيا زادت 9997 حالة جديدة ليصل الإجمالي إلى مليونين و424684.

وأوضحت بيانات المعهد أيضاً أن عدد الوفيات زاد إلى 69519 بعد تسجيل 394 وفاة جديدة.