شكرا لقرائتكم خبر عن أخطاء شائعة فى التمارين تجنبها للحفاظ على صحتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجب أن يكون اتباع نمط الحياة الصحي جزءًا من طريقتك العامة للحفاظ على صحتك، إلى جانب ممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي صحي كل يوم ، هناك الكثير من الأشياء الأخرى التي يمكن للبالغين القيام بها للحفاظ على نمط حياة مزدهر ونشط.

ووفقا لتقرير " onlymyhealth" يفضل الكثير من الناس تناول الوجبات السريعة المفضلة لديهم والحفاظ على التمرين على المسار الصحيح للحفاظ على التوازن، بينما يختار البعض تجاهل كل شيء صحى، ومع ذلك ، فإن الطريقة الصحيحة للقيام بذلك هي محاولة اتباع نظام غذائي مليء بالتغذية مع إدخال جسمك في الأنشطة، ليس فقط المشي أو الجري ، ولكن أشياء مثل الرقص والسباحة والتمارين الرياضية أثبتت أيضًا أنها مفيدة لنمط حياة صحي.

من السهل ممارسة روتين تمرين، ولكن قد لا تتمكن من مواصلته لفترة طويلة، فقد يرتبط هذا بعدة عوامل بما في ذلك النوم السليم والنظام الغذائي الصحي والعديد من العوامل الأخرى، يمكنك ممارسة الرياضة تحت إشراف متخصص والاعتناء بالعديد من عادات نمط الحياة من أجل مصلحتك.

أخطاء التمرين الشائعة 1. تخطي تمارين الاحماء

القيام ببعض الإحماء قبل التمرين يشبه تناول المقبلات قبل الطبق الرئيسي، فالإحماء قبل التمرين يهيئ عضلاتك وقلبك ورئتيك للنشاط البدني، ويقلل من خطر الإصابة بالعديد من الإصابات ويساعد في تعزيز عقلك للتمرين في المستقبل.

بعد تدفئة جسمك، ترتفع درجة حرارة عضلاتك وجسمك بشكل عام مما يزيد أيضًا من تدفق الدم، وبالتالي، يعزز الدورة الدموية ومرونة العضلات ، مما يمكن أن يحسن أيضًا نطاق الحركة والحركة.

2. ممارسة تمارين غير متناسقة

يعد التمرين غير المتسق أيضًا من أكثر الممارسات الخاطئة التي يتبعها الناس، حيث يعد هذا أحد أكثر الأخطاء شيوعًا التي يرتكبها الأفراد من خلال عدم ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، فعادة ما يقفز الكثير من الناس من تمرين إلى آخر ، دون الرغبة في تجربة كل شيء.

من الأفضل أن يكون لديك روتين لياقة مخطط له ومنفذ بشكل صحيح والالتزام به للحفاظ على الاتساق للحصول على أفضل النتائج.

3. عدم أخذ قسط كاف من النوم

الحصول على 7-8 ساعات من النوم الجيد والعميق مهم أيضًا للحفاظ على جدول تمرين صحي، فيجب أن يكون الحصول على نوم جيد كل يوم جزءًا مهمًا من نمط حياتك، لا يؤدي النوم إلى تنشيطك فحسب ، بل يحسن أيضًا نمو العضلات واستعادتها، حتى أن لديها القدرة على التحكم في هرموناتك.

أيضا الحصول على قسط كافٍ من النوم هو جزء من العديد من الفوائد الصحية بما في ذلك تقوية جهاز المناعة لديك ، وتقوية ذاكرتك ، وحتى تحسين مزاجك.

4. أخذ هاتفك معك

لا يقترح العديد من الخبراء أخذ هاتفك معك أثناء التمرين، حتى لو كنت ذاهبًا للركض أو ركوب الدراجات، يجب تجنب اصطحاب هاتفك المحمول معك، إذا كان لديك الهاتف، فسوف تنظر إليه بالتأكيد ويمكن أن يكون لذلك تأثير سلبي على مزاجك وتركيزك، وسوف يعطل هدفك الرئيسي المتمثل في التمرين.

5. عدم تناول الأكل الكافي

عليك أن تأكل ما يكفي ولا تجعل نفسك جائعًا لساعات أطول، فيعتبر الطبق الصحي الجيد غير مكتمل إذا لم يشمل جميع العناصر الغذائية، فيمكن أن يساعدك النظام الغذائي المتوازن في الحفاظ على نمط حياة صحي طوال الوقت، لذلك ، حافظ على تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة المتوازنة من أجل صحة جيدة من جميع الفواكه والخضراوات في نظامك الغذائي.

6. عدم شرب كمية كافية من السوائل

شرب الكثير من السوائل ضروري للغاية بالنسبة لصحة الجسم سواء كان ذلك الماء أو عصائر الفاكهة أو الحليب أو ماء جوز الهند ، يمكنك تناول هذه السوائل من وقت لآخر، ومع ذلك ، يجب تجنب تناول المشروبات الغازية لأنها تحتوي على نسبة عالية من السكر، أيضا حافظ على رطوبتك بشرب كمية كافية من الماء طوال اليوم، حيث يشعر الجسم بالتوتر عند ممارسة الرياضة مع ارتفاع درجة الحرارة. وشرب الماء وتقليل هذا الإجهاد، وبالتالي يمكن أن يحسن الماء من أداء التمرين.

7. الإفراط في التدريب وعدم التعافي

الإفراط في التدريب والمجهود الزائد على جسمك هو أيضًا غير صحي لجسمك، عليك أن تمنح جسمك وقتًا للتعافي من التمرين المكثف، فإذا أجهدت نفسك، فلن يتمكن جسدك من تجديد شبابه وشفاء نفسه في التمرين التالي، لذلك ، بدلاً من ذلك ، يتعلق الأمر بأخذ فترات راحة مناسبة بين التمرين وحتى إراحة جسمك على الأقل مرة واحدة في الأسبوع. يمكن أن يساعد تقسيم مجموعات التدريبات أيضًا في التعافي وعدم الإفراط في التدريب.