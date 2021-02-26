شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة المصرية اليابانية للعلوم تسجل براءتي اختراع جديدتين (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد الجوهرى، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا إن الجامعة تمكنت من تسجيل براءتي اختراع جديدتين، بعد نجاح فريق بحثى في ابتكار محول للطاقة لتوليد اهتزاز بترددات فوق صوتية للمساعدة في عمليات قطع المعادن صعبة التشغيل.

وأوضح الجوهرى أن الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا تضع أولوية لدعم الأبحاث التطبيقية التي تخدم المجتمع وتتوصل إلى حلول لمشاكل الصناعة بهدف دعم تنفيذ استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، مشيرا إلى أن أهمية هذا الابتكار تكمن في التغلب على بعض الصعوبات التي تواجهها الصناعة حيث يوفر الابتكار أسلوب تصنيع للمعادن الصلبة التي يصعب تشغيلها وقطعها.

وقال الدكتور مهاب حسام، الباحث الرئيسى بالمشروع، إن فريقه البحثى نجح في تطوير نظام كهروميكانيكي لتطبيق وقياس والتحكم في الترددات والسعة الفعلية لتذبذب محول الطاقة واستخدام النظام في عمليات قطع المعادن.

وأضاف أن الابتكار يتعلق باستخدام محول الطاقة Langevin لتوليد موجات اهتزاز فوق صوتية بتردد يتجاوز 30 ألف مشوار في الثانية، أساسها التأثير الكهروضغطي والتي يمكن الاستفادة منها في مجموعة متنوعة من تطبيقات التصنيع الأساسية ومنها عمليات التشغيل، والتشكيل، واللحام،كما يقوم فريق البحث بالتحقيق في جوانب التصميم المختلفة لمحول الطاقة لتحسين أداء نظام توليد الاهتزاز.

وأوضح أن الابتكار الجديد له أهمية اقتصادية، حيث يتيح الابتكار إمكانية تصنيع المنتجات من مواد ذات خصائص مرتفعة والتي تكون صعبة التصنيع نتيجة خصائصها المرتفعة ومقاومتها العالية.