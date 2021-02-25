وفيات كورونا عالمياً تتجاوز 2.5 مليون

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجلت أكثر من 2.5 مليون حالة وفاة رسمية في العالم منذ بدء جائحة كورونا في ديسمبر/كانون الأول 2019، وفق تعداد لوكالة "فرانس برس" استناداً إلى أرقام رسمية، الخميس.

وتم تسجيل مليونين و500 ألف و172 حالة وفاة من أصل 112 مليوناً و618 ألفاً و488 إصابة معلنة.

وسُجل أكبر عدد من الوفيات في أوروبا مع 842.894، أمام أمريكا اللاتينية والكاريبي (667.972) والولايات المتحدة وكندا (528.039).

ويتركز حوالي نصف الوفيات في 5 دول هي الولايات المتحدة والبرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة.