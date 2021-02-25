التعرق الليلي.. أسبابه وعلاجه ومتى تستشير الطبيب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يعد التعرق أمراً طبيعياً ووسيلة الجسد لتنظيم درجة الحرارة، سواء في الساونا أو صالة الجيم، لكنه في بعض الأحيان يكون دلالة للإصابة بمرض.

أحياناً تستيقظ في منتصف الليل غارقاً في عرقك معتقداً أن الجو حار أو أن الغطاء ثقيل، ولكن في الحقيقة قد تكون هناك أسباب مرضية للإصابة بالتعرق الليلي.

موقع "سليب فاونديشن" يفسّر أبرز أسباب التعرق الليلي، وكيف يتم علاجه ومتى يجب عليك استشارة الطبيب.



أسباب التعرق الليلي





ينتهج الجسد أسلوباً معقداً للحفاظ على درجة حرارته معتدلة، معتمداً على عدة عوامل مما يجعل من الصعب كشف سبب التعرق الليلي مباشرة، ولكن هناك عوامل رئيسية نستعرضها في ما يلي:



1- سن اليأس

سن اليأس هو ما يحدث للمرأة عند توقف الطمث بشكل دائم، وخلال هذه الفترة تحدث تغيرات جذرية في جسد المرأة، خاصةً في هرموني الإستروجين والبروجسترون، مما يرفع من درجة حرارة الجسد ويسبب التعرق الليلي.



2- العدوى





ترتبط أنواع كثيرة من العدوى بالتعرق الليلي، لكن أكثرها شيوعاً تلك المتعلقة بالحمى وارتفاع الحرارة والعدوى البكتيرية أو الفطرية، إذ أظهرت صلة وثيقة بارتفاع نسبة التعرق الليلي في حالة الإصابة بها.



3- مشاكل هرمونية





حدوث تغييرات في نشاط الغدد الصماء، التي تتحكم في مستويات الهرمونات في الجسد، مرتبط بالتعرق الليلي.



ومن أبرز أمثلة اضطراب أنشطة الغدد الصماء التي تسفر عن تعرق ليلي، الإصابة بداء السكري وفرط نشاط الغدة الدرقية.

علاج التعرق الليلي





يسبب التعرق مشاكل في النوم وفي بعض الأحيان قلقاً وإحراجاً متواصلاً، لذلك من الطبيعي أن تبحث عن علاج في حالة تعرُّضك إلى الأعراض السابقة.

ينصح باللجوء إلى الطبيب في حالة تعرُّضك لتعرق ليلي بشكل منتظم يعوق نومك ويؤثر على بقية أنشطة يومك، خاصةً إذا تزامن مع ظهور أعراض مرضية أخرى.

في بعض الأحيان قد يكون التعرق مسألة مؤقته لا داعي للقلق منها، وعنه ينصح الأطباء باللجوء إلى الوسائل التالية للتخلص من التعرق الليلي.



1- تغيير نظام حياتك





ينصح الأطباء في بعض الأحيان بالنوم في غرفة باردة للتقليل من احتمالية التعرق، وارتداء ملابس أكثر راحة، لأن الملابس الضيقة تحبس الحرارة مما يولد عرقاً زائداً.

2- تجنب الكافيين والأطعمة الحارة

تتسبب الأطعمة الحارة والكافيين والكحوليات في ارتفاع درجة حرارة الجسم والإصابة بالتعرق، لذا يفضل تجنبها والتركيز على تناول مياه باردة.



