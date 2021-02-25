شكرا لقرائتكم لقاح كورونا تناولوا اللقاح المتوفر ولا تنتظروا.. فاوتشي يحذر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أوصى الدكتور أنتوني فاوتشي، كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، بالمسارعة في الحصول على لقاح مضاد لفيروس كورونا، بغض النظر عن نوعية اللقاح.

وقال فاوتشي في مقابلة مع شبكة "إن بي سي" اليوم الخميس، إن توافر لقاح ثالث "ليس سوى أخبار جيدة" وسيساعد في السيطرة على الوباء.

وكان المنظمون الأميركيون قد أعلنوا، أمس الأربعاء، أن جرعة واحدة من لقاح "جونسون آند جونسون" توفر حماية قوية ضد كوفيد-19، ومن المتوقع أن تتم المصادقة عليه قريبًا من قبل إدارة الغذاء والدواء.

وحذر فاوتشي من الامتناع عن الحصول على لقاح "جونسون آند جونسون" للحصول على لقاحات "فايزر" و"موديرنا" الأكثر فعالية.

وأضاف أنه سباق "بين الفيروس وتطعيم الأفراد. كلما طال تأخر الفرد في الحصول على اللقاح، كانت فرصة الفيروس أكبر في التحور أو حدوث طفرة".

وشدد فاوتشي على القلق الذي يعتري مسؤولي الصحة العامة بشأن طفرات الفيروس، وضرورة اتباع إجراءات الصحة العامة المتمثلة في ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي.

وأشار إلى أن السلالة الجديدة السائدة في الولايات المتحدة هي السلالة القادمة من بريطانيا، وأن اللقاحات التي يجري توزيعها في الولايات المتحدة "يمكنها مقاومة هذه السلالة بعينها".