شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تلعب المكملات الغذائية دورا فى حمايتك من أمراض تقدم العمر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشكل القرارات الغذائية ركيزة هامة في متوسط العمر للأشخاص، فهناك بعض العادات الصحية التي قد يكون أهم نتائجها هو حمايتك من أمراض تقدم العمر والشيخوخة التي تعرض حياتك للخطر وللوفاة في عمر مبكر.

وكشف تقرير نشر في موقع اكسبريس، عن ارتباط ثلاث مكملات غذائية بمتوسط عمر الفرد، والذى كشف أن القرارات الغذائية السيئة تؤدى إلى مجموعة من المشكلات الصحية، إلا أن تلك المكملات الثلاثة تعمل على تنشيط جينات طول العمر أو المعروفة بجينات المعمرين التي تتوفر فقط لدى الأشخاص المعمرين الذين يتجاوز أعمارهم عن 100 عام.

ورصد التقرير أبرز المكملات الغذائية المرتبطة بجينات طول العمر وهى الآتى:1.المكمل الغذائى ميتفورمين:

الميتفورمين هو دواء يستخدم لعلاج مرض السكري من النوع 2 ، ويساعد أيضا في الوقاية منه خاصة للمعرضين من الإصابة نتيجة للعوامل الوراثية، إلا أن التقرير كشف أن فوائده لاتقتصر فقط لصالح مرضى السكرى بل إنه قد يكون عاملا مؤثرا في تنشيط جينيات طول العمر المتواجدة لديك.

وكشفت إحدى الدراسات التي أجريت على أكثر من 41000 من مستخدمي الميتفورمين أن العقار قلل من الضعف بنسبة 24 %، كما خفض من خطر الإصابة بالسرطان بنسبة 6% ، وقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 19% ، وساهم في تنشيط جينيات طول العمر بنسبة 6%.

وأكد الخبراء بالتقرير أن الميتفورمين يمكن أن يؤثر في زيادة متوسط عمرك ومقاومة أسباب

الوفيات وأمراض الشيخوخة .

2. المكمل الغذائي نيوكليوتيد النيكوتيناميد المعروف بـ NMN

وطبقا للتقرير فأن المكمل الغذائي NMN قد يساعد في زيادة متوسط العمر للأشخاص نظرا لأنه يدخل في العديد من التفاعلات الكيمائية التي تساعد على زيادة مستويات إنزيمات معينة داخل خلايا جسمك وخاصة انزيم NAD، المسئول عن تعزيز صحتك والعمر الافتراضى لك، إذا ارتفعت مستوياته داخل جسمك.

3. المكمل الغذائي ريسفيراترول

الريسفيراترول هو من المغذيات الدقيقة التي تعمل على تنشيط جينات طول العمر ويمكن أن يبطئ معدل الشيخوخة، حيث أنه يعمل على خداع الجسم من خلال ايهام وظائف جسمك بانك صائم وبالتالي يفعل نفس الفوائد الصحية التي يقوم بها الصيام على صحتك بوجه عام.