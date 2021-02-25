هل سلالات كورونا الجديدة تؤثر على فاعلية اللقاحات؟

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القاهرة - سامية سيد - مضى أكثر من شهرين منذ أن بدأت حملات التطعيم ضد كورونا في جميع أنحاء العالم، وفي نفس الوقت ظهرت الكثير من سلالات كورونا الجديدة، والتي يُعتقد أنها نشأت من المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا والبرازيل، وقد أشارت أحدث الأبحاث أيضًا إلى أن سلالات الفيروس قد تقلل من فعالية اللقاحات، وفقاً لما نشره موقع "تايمز أوف إنديا".

ما الذي نعرفه عن سلالات كورونا الجديدة في الوقت الحالي؟

أثار انتشار طفرات كورونا الثلاث الجديدة مخاوف على مستوى العالم ظهرت الحالات الأولى فى المملكة المتحدة والآن، لوحظ ارتفاع في عدد الحالات في نيويورك.ويقال إن الطفرات الجديدة ، ولا سيما سلالة كينت ، معدية على الأقل 50 مرة ، تؤدي إلى زيادة الحالات المبلغ عنها بين الشباب والأصحاء.

أشار البعض أيضًا إلى مخاوف من أن البديل قد يشن أيضًا هجومًا شديدًا قد يحتاج إلى دخول المستشفى.

ومع ذلك ، في حين أن البلدان في جميع أنحاء العالم تشهد ارتفاعًا متكررًا في الحالات، فإن ما إذا كان مرتبطًا باكتشاف سلالات وتنوعات جديدة لم يتم إثباته سريريًا بعد.

هل اللقاحات تعمل ضد الطفرات المختلفة لكورونا؟

من منظور عام، عادة ما يتم تطوير اللقاحات لمواجهة أي طفرات، وبالتالي فهي في الغالب آمنة للاستخدام.

نظرًا لأنه من المعروف أن الفيروسات، مثلها مثل غيرها من مسببات الأمراض، تتحور، فمن المعروف أن معظم اللقاحات التي تم تطويرها بعد البحث الإكلينيكي المطول تعمل ضد جميع المتغيرات بطريقة جيدة.تتطلب بعض اللقاحات، مثل لقاحات الأنفلونزا، أيضًا تحديثًا سنويًا لمعالجة أي تغييرات في فيروس الأنفلونزا.

ومع ذلك ، مع جائحة كورونا، حيث تم طرح اللقاحات للاستخدام بطريقة غير مسبوقة ، يصبح الأمر أكثر صعوبة ليس لدينا أي إجابة موثوقة في الوقت الحالي.

لم يتم إطلاق اللقاحات بشكل أسرع من أي وقت مضى فحسب، ولكن ليس لدينا أيضًا أدلة كافية متاحة لدعم أو إنكار الأمر، سواء كانت اللقاحات فعالة أم لا.

هل ستؤدي السلالات الجديدة لكورونا إلى انخفاض معدل فعالية اللقاحات؟

الطريقة التي يعمل بها اللقاح هي عن طريق بناء الأجسام المضادة التي تمنع الضربات المستقبلية من قبل الممرض المذكور.

مما نراه الآن ، فإن السلالات الجديدة تميل إلى غزو الجسم بسهولة أكبر، وتمرير بعض المستقبلات المناعية، مما يعني أنها قد تكون قادرة على منع بعض استجابة الأجسام المضادة.

وجدت الأبحاث الحالية ، التي أجريت باستخدام نموذج لقاح مودرنا، أن الأشخاص الذين أظهروا استجابة أبطأ للأجسام المضادة مقارنة بالسلالة القديمة.

بدأت مودرنا أيضًا دراسة سريرية للقاح تم تطويره حديثًا لاختبار فعاليته ضد سلالة جنوب إفريقيا الجديدة.وقد لوحظ نفس الشيء مع لقاح فايزر، حيث قد تخفض المتغيرات الجديدة من معدل الفعالية، وبالتالي ، قد لا تعمل بفعالية كما نرغب.

البحث جاري لمطوري اللقاحات الآخرين، بما في ذلك Oxford-Astrazeneca و Bharat Biotech و Cansino ، وكلها يتم دفعها للاستخدام الآن كما تم دفع لقاح جرعة واحدة من جونسون وجونسون ، والذي أظهر نتائج واعدة ، إلى الدراسة مرة أخرى.

لا يزال يتعين على الناس الحصول على لقاح

قد يبدو انخفاض معدل الفعالية أو استجابة الجسم المضاد سيئًا، لكن الخبراء ليسوا قلقين،فإن المتغيرات والطفرات قد تقلل من معدلات الفعالية، لكنها لن تعيق عمل اللقاحات تمامًا، كما أن معدل الفعالية المنخفض يمكن أن يقلل من خطر انتقال العدوى وشدتها.