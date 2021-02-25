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القاهرة - سامية سيد - وقت الامتحان من الأوقات التي تتطلب الكثير من التخطيط وإدارة الوقت، ومن الضروري أيضًا الانتباه إلى عادات أسلوب حياتك من نظامك الغذائي إلى جدولك اليومي، حيث يمكن أن يؤثر كل شيء على درجاتك في الامتحان، علاوة على ذلك، يميل معظم الطلبة إلى الإفراط في تناول الطعام بسبب الإجهاد فترة الامتحانات، مما ينعكس تأثيره على قدرتك على التركيز، في هذا التقرير نتعرف على أبرز الأطعمة التي يجب تناولها لتعزيز قدراتك العقلية وقت الامتحانات، وفقاً لموقع "تايمز أوف إنديا".

قال أخصائي التغذية الشهير في الهند بوجا مخيجا، إن تناول أنواع معينة من الأطعمة يمكن أن يزيد من اليقظة، ويعزز الاحتفاظ بالذاكرة، ويمكن أن يعزز مستويات الطاقة يجب أن تكون هذه الأطعمة جزءًا من نظامك الغذائي عند التحضير لأي فحص.





ماذا تأكل لتعزيز قدراتك العقلية أثناء الامتحانات؟1- تناول الخضراوات الورقية

تناول الخضراوات الورقية الداكنة مفيد للعينين والدماغ، تحتوي الخضراوات الورقية على كمية عالية من الحديد، والتي يمكن أن تساعد في زيادة مستوى الهيموجلوبين وزيادة اليقظة والتركيز.

2- أضف المزيد من البروتين

يعتبر البروتين أحد أهم ثلاثة مغذيات كبيرة يحتاجها الجسم بكميات كبيرة للقيام بالعديد من الوظائف الداخلية. إنها اللبنات الأساسية للخلايا ويمكن أن تساعد في تعزيز ذاكرتك يزيد من الانتباه ويحسن مستوى الطاقة.

يجب على كل فرد تناول 0.8 جرام من البروتين لكل كيلو من وزن الجسم.

3- تجنب الأطعمة الغنية بالسكر

تجنب جميع أنواع الأطعمة التي تحتوي على كمية عالية من السكر قبل فترة الامتحانات، الأطعمة التي تحتوي على كمية عالية من السكر مثل الكعك والشيكولاتة يمكن أن تمنحك بالتأكيد طاقة فورية ولكن بعد فترة ، ستؤدي إلى انخفاض مفاجئ في مستوى الطاقة سيؤدي ذلك إلى الإرهاق والنسيان.

4- النوم لمدة 7-8 ساعات

إن أخذ 7-8 ساعات من النوم لا يجدد طاقتك وينشطك فحسب، ولكنه مهم أيضًا لحفظ الأشياء لفترة طويلة يساعد النوم الكافي على تحويل الذاكرة قصيرة المدى إلى ذاكرة طويلة المدى.يمكن أن يساعدك ذلك على تذكر كل الأشياء التي تعلمتها قبل الامتحان.

5- شرب الماء

تناول كمية كافية من الماء أمر بالغ الأهمية للجميع، يجب على كل فرد شرب 2 لتر من الماء كل يوم من أجل الصحة المثلى، يمكن أن يمنع الحفاظ على كمية الماء التي تتناولها الصداع والتشنجات.