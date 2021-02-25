8 نصائح للوقاية من الأزمات القلبية.. صحة الأسنان مهمة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قبل انتهاء شهر القلب الأمريكي، فبراير/شباط الجاري، قدمت المنظمات المختصة مجموعة نصائح للوقاية من أزمات القلب والسكتات الدماغية.

والهدف الأساسي من هذا الاحتفال السنوي رفع الوعي بالقاتل الأول في أمريكا: أمراض القلب، كما أشارت جمعية القلب الأمريكية "AHA".



ووفقًا للمعهد الوطني للقلب والرئة والدم، يعاني نحو 15334 شخصاً داخل الولايات المتحدة من أمراض القلب التاجية، الأكثر شيوعاً في أمراض القلب.

كما يتم كل عام تشخيص ما يقرب من 700000 أمريكي بأمراض القلب، التي تسبب في 1 من كل 4 حالات وفاة بالولايات المتحدة، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض "CDC".

وتحدث موقع "heart.org" عن أهمية التركيز على صحة القلب حاليا، مؤكداً: "رغم ضرورة الاهتمام الدائم بصحة القلب، فإنها أصبحت أكثر أهمية خلال الوباء".



وأضاف: "توضح الأبحاث الحديثة التأثير الضار لفيروس كورونا على كل من القلب والأوعية الدموية، خاصة مع تأخير كثيرين أو تجنبهم زيارة المستشفى خلال النوبات القلبية والسكتات الدماغية".

”الخليج 365” تستعرض أهم النصائح والعادات الصحية للوقاية من أمراض القلب.

1- مستوى الكوليسترول في الدم

من الضروري ضبط مستوى الكوليسترول والسكر في الدم وأيضاً ضغط الدم للحفاظ على صحة القلب، من خلال اتباع نظام غذائي متوازن.



2- الحركة والتمارين المنتظمة

تقترح الأبحاث ممارسة 30 دقيقة على الأقل عدة مرات في الأسبوع، بإجمالي 150 دقيقة أسبوعياً، وتشمل الأنشطة المقترحة: ركوب الدراجات، والمشي السريع، والسباحة، واليوجا وغيرها من الأنشطة الهوائية متوسطة الشدة وتقوية العضلات.





3- تقليل وإدارة مستويات الإجهاد



يمكن أن يؤدي نمط الحياة المزدحم والقلق والمخاوف العامة والوباء وتحديات الحياة إلى تعزيز مستويات التوتر غير الصحية.

وتشير الدراسات إلى أن ارتفاع مستويات التوتر يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، ما يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب، ومن المهم تخصيص 15 دقيقة على الأقل أو أكثر يومياً للاسترخاء والمشاركة في الأنشطة التي يمكن أن تخفف من التوتر.

4- الحفاظ على صحة الفم والأسنان

لا تحافظ النظافة المثلى للأسنان والفم على المظهر الجسدي فحسب، بل تعد أيضاً مؤشراً قيماً في الصحة العامة.

ووفقاً لموقع "كليفلاند كلينك"، فإن أولئك الذين يعانون من أمراض اللثة غالباً ما يكون لديهم نفس عوامل الخطر لأمراض القلب.

وتشير العديد من الدراسات إلى أن بكتيريا الفم يمكن أن تسبب ارتفاعاً في بروتين سي التفاعلي، وهو علامة على التهاب الأوعية الدموية، التي قد تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

5- الحفاظ على وزن صحي

من المهم اتباع سلوكيات صحية فيما يخص تناول الطعام، ليتكون النظام الغذائي من الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة ومنتجات الألبان قليلة الدسم والدواجن والأسماك والمكسرات والحد من اللحوم الحمراء والمشروبات والأطعمة السكرية.





6- تجنب التدخين والكحول



يعتبر التبغ خطراً على الصحة لذا يجب تجنبه تماماً، مع العلم أنه لا توجد منتجات تبغ آمنة وجميعها تؤدي إلى التراكم على القلب ما يزيد من تدهور الصحة.

أيضاً استهلاك المواد الكحولية بكثرة يؤذي القلب، لذا فإن الاعتدال في تناولها ضرورة.

7- فهم المخاطر الخاصة بك

يجب أن يكون المرء على دراية بمخاطر صحة قلبه، لنفترض أن عمرك يتراوح بين 40 و75 عاماً ولم تُصاب أبدًا بأمراض القلب أو السكتة الدماغية، فستكون فرص الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية أعلى في السنوات العشر القادمة.

إذا كنت تعاني من عادات التدخين أو أمراض الكلى أو حتى تاريخ عائلي، فإن خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية يزيد.



8- إجراء فحوصات منتظمة عند الطبيب

أخيراً انتبه لصحتك، يمكنك اتباع نظام غذائي صحي والبقاء نشطاً، لكن لا يمكنك أبداً معرفة ما يحدث داخل قلبك، لذلك تحتاج إلى زيارة طبيب قلب من حين لآخر لإرشادك بشكل أفضل، أيضاً من الضروري إجراء فحص منتظم لمعرفة صحة قلبك.



