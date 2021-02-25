مخاوف صحية من "عيد المساخر" في إسرائيل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تتزايد المخاوف في إسرائيل من ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا خلال "عيد المساخر" (بوريم) اليهودي، الخميس.

وصادقت الحكومة على فرض حظر تجوال ليلي من المقرر أن يستمر من اليوم وحتى السبت.



وأعلنت الشرطة أنه سيتم نشر أعداد كبيرة من قوات الأمن لضمان الالتزام بالحظر.

ويمنع خلال فترة الحظر التواجد في منزل الغير والخروج من البيوت لأكثر من ألف متر، كما ستتعطل حركة المواصلات العامة بين المدن.

وسيسمح بتجمع حتى 10 أشخاص في مبنى مغلق و20 شخصاً كحد أقصى في المناطق المكشوفة.

وتقدر غرامة المخالفين بـ 500 شيكل إسرائيلي (150 دولارا أمريكيا).

ورغم ذلك، شارك المئات في حفلات بالشوارع في أنحاء إسرائيل الليلة الماضية، إحداها في تل أبيب وشارك فيها كثيرون بأزياء تنكرية دون ارتداء كمامات ولا مراعاة للتباعد الاجتماعي.

وعلق رئيس بلدية تل أبيب، رون هولداي، بالقول: "كل مَن شارك في حفلة الشارع أمس يستهزئ بالصحة العامة وجهودنا للحد من الجائحة".

عيد المساخر

وعيد المساخر هو عطلة احتفالية عادة ما تتضمن حفلات تنكرية في أنحاء إسرائيل يشارك فيها الصغار والكبار.

وأعقب العيد العام الماضي تفش واسع للعدوى، ويخشى المسؤولون من تكرار ذلك.