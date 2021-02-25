دراسة تبحث فاعلية جرعة ثالثة من لقاح فايزر ضد طفرات كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت شركتا فايزر الأمريكية وبيونتك الألمانية، الخميس، إجراء دراسة جديدة لاختبار فاعلية جرعة ثالثة محتملة من لقاحهما المشترك ضد كورونا.

وأوضحت الشركتان في بيان مشترك أن من المنتظر أن يتم منح 144 متطوعاً في الدراسة في الولايات المتحدة جرعة ثالثة بعد مضي ما يتراوح بين 6 إلى 12 شهراً على أخذ أول جرعتين من اللقاح.



وتتضمن الدراسة بحث مدى تأثير الجرعة الثالثة للقاح على المناعة ضد طفرات سارس-كوفيد-2 المنتشرة حالياً والمحتمل أن تظهر من جديد.

وبشكل محدد ستبحث الدراسة في الاستجابة المناعية للجسم في لحظة أخذ الجرعة الثالثة وبعد مرور أسبوع وبعد مرور شهر.

وسيشارك في الدراسة أشخاص من شريحتين عمريتين، من 18 إلى 55 عاما، ومن 65 إلى 85 عاما، وسيخضع هؤلاء الأشخاص للمتابعة على مدار مدة تصل إلى عامين.

وينتشر في أوروبا في الوقت الراهن السلالة البريطانية من فيروس كورونا والتي يُعْتَقَد أنها تتسب في عدوى أشد من قوة عدوى النوع المعروف حتى الآن، كما أن هناك السلالتين الجنوب أفريقية و البرازيلية.

من جانبه، قال ألبرت بورلا، رئيس فايزر، إنه لا توجد مؤشرات تفيد بأن الطفرات المنتشرة تؤدي إلى فقدان الحماية الممنوحة من خلال اللقاح.

ولفت إلى أنه سيتم اتخاذ تدابير من أجل التمكن من التعامل على نحو حاسم في حال ظهور سلالة لا يوفر اللقاح حماية كافية ضدها.