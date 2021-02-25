البحرين أول دولة تقر لقاح "جونسون آند جونسون" ضد كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أقرت البحرين، الخميس، الاستخدام الطارئ للقاح شركة "جونسون آند جونسون" لكوفيد-19، والذي يمنح على جرعة واحدة، لتصبح أول دولة في العالم تقوم بذلك.

وتوفر البحرين للمواطنين والمقيمين، مجاناً، 4 أنواع من اللقاحات هي لقاح "فايزر/بيونتيك" ولقاح شركة "سينوفارم" الصينية ولقاح "أكسفورد/أسترازينيكا" ولقاح "سبوتنيك- في" الروسي.



وقالت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية في البحرين إن اللقاح سيكون للمجموعات الأكثر عرضة للإصابة بمضاعفات من كورونا، ومنها كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، وفقاً لوكالة "رويترز".

وقالت رئيسة الهيئة، مريم الجلاهمة إن البلاد أجرت دراسة متعمقة على كل الوثائق التي قدمتها الشركة والتي شملت نتائج التجارب السريرية التي أجريت.

وقالت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية، الأربعاء، إن لقاح جونسون آند جونسون آمن فيما يبدو وفعال في التجارب لتمهد الطريق للموافقة على استخدامه الطارئ في الولايات المتحدة ربما خلال أيام.