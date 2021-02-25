الصين تجيز لقاحين محليين آخرين ضد كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت الإدارة الوطنية للمنتجات الطبية بالصين، الخميس، إنها وافقت على الاستخدام العام للقاحين آخرين للوقاية من كورونا.

ويصل بذلك عدد اللقاحات المنتجة محلياً التي تحظى بالموفقة في الصين إلى أربعة، وفقاً لوكالة "رويترز".



اللقاحان الجديدان من إنتاج "كانسينو بيولوجيكس" ومعهد ووهان للمنتجات البيولوجية التابع لمجموعة الصين الوطنية للصناعات الدوائية "سينوفارم".

وسينضمان إلى اللقاح الذي تنتجه "سينوفاك بيوتيك"، الذي نال الموافقة في فبراير/شباط الجاري، ولقاح آخر من إنتاج وحدة بكين التابعة لـ"سينوفارم" والذي حصل على الموافقة العام الماضي.

ولم توافق الصين حتى الآن على أي لقاحات لـ"كوفيد-19" من إنتاج شركات أدوية غربية.

ويمكن تخزين اللقاحات الصينية الأربعة في درجات تجميد عادية مما قد يجعلها خياراً مناسباً للدول النامية التي قد تجد صعوبة في توزيع لقاحي "فايزر" و"موديرنا" اللذين يتطلبان برودة أكبر عند التخزين طويل الأجل.