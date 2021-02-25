يحارب الشيخوخة والتوتر.. فوائد صحية مذهلة للريحان

كتبت أسماء لمنور في الخميس 25 فبراير 2021 06:06 مساءً - منذ 38 دقيقة

عشبة الريحان الشهيرة لها العديد من الفوائد الصحية المهمة، سواء للصحة أو الجمال أو فقدان الوزن، وفوائد أخرى مهمة .

وبسبب فوائد الريحان الكبيرة، لم يعد استخدامه قاصراً على المطبخ الإيطالي، بل يستخدم بكثرة في المطبخ التايلاندي والفيتنامي والإندونيسي أيضاً.

يعرف الريحان بـ”العشب الملكي” بسبب فوائده المتعددة، التي يستعرضها موقع “يور هيلث” الأمريكي في التقرير التالي.

1- يقلل التورم والتهيج

أثبتت دراسة أجرتها الجمعية الصيدلانية الملكية في بريطانيا أن عشب الريحان يتضمن مواد تقلل من التورم والتهيج الجسدي بنسبة 73%، فقط بمجرد مرور 24 ساعة على تناوله.

2- يقاوم علامات التقدم في السن

ووفقاً لبحث نشرته منظمة التعليم والبحث الصيدلاني، يحتوي الريحان على مستخلص إيثانول المضاد للتأكسد، وهو ما يجعله غني بالمواد المضادة للأكسدة.

وأثبتت المركبات المضادة للأكسدة فعالية في محاربة السرطان ووقف الخلايا السرطانية من الانتشار.

يحتوي الريحان على خصائص تساعد على مقاومة علامات تقدم السن، إذ يمنع مستخلص الريحان تدمير الخلايا وقتلها بتقدم العمر.

3- تقليل التوتر

كشفت دراسات أن للريحان فائدة عظيمة في إفراز “أدابتوجين” طبيعي، وهو علاج عشبي يقلل التوتر.

4- يحارب الاكتئاب

تنطبق فوائد الريحان أيضاً على هؤلاء الذين يعانون من أمراض عقلية أو نفسية، مثل التوتر المزمن والاكتئاب.

ويعد العشب مضاداً طبيعياً للاكتئاب لأنه يؤثر مباشرة في تحفيز المخ لضخ هرمونات مسؤولة على جعله أكثر نشاطاً وسعادة.

5- تعزيز عمل الكبد

ووفقًا لبحث أصدرته مجلة علوم الأغذية، أظهرت الفئران التي تناولت عشب الريحان على مدار 5 أيام تحسناً في ضخ إنزيمات تطهير الجسم وقدرة أكبر على إفراز مركبات مضادة للتأكسد وبشكل عام تقليل دهون الكبد، مما يعزز قدرة الجسم على مقاومة أمراض الكبد.