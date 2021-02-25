"الوضع ليس سهلا".. نائب ميركل يحذر من التسرع في رفع قيود كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - زف أولف شولتز، نائب المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، وزير المالية، البشرى لمواطنيه حول انتهاء قواعد الإغلاق والتباعد في الصيف.

وفي تصريحات لصحيفة راينشه بوست الألمانية قال شولتز، مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي لمنصب المستشار المقبل: "سيكون بإمكاننا مشاهدة كرة القدم من الملاعب مرة أخرى في الصيف".

لكن شولتز حذر من رفع القيود بشكل متسرع وغير مدروس، وقال: "أخشى أن يظل الفيروس وطفراته معنا لفترة طويلة".

وتابع: "لذلك علينا أن نجد طرقًا لتجنب استمرار الإغلاق لوقت طويل"، مضيفا: "علينا الجمع بين انفتاح تدريجي وتكثيف إجراء اختبارات كورونا".

ومضى قائلا: "الوضع الحالي ليس سهلاً على أحد، لذلك هناك شيء واحد مهم جدًا بالنسبة لي لأقوله: لدينا كل الأسباب التي تجعلنا نأمل في انتهاء الوضع الراهن قبل الصيف".

وانتقد شولتز الحكومة التي يشغل عضويتها بسبب "قلة عدد اختبارات كورونا مقارنة بدول أخرى"، وقال: "كنت أؤيد منذ البداية إجراء المزيد من الاختبارات، لكن يجب أن يكون ذلك مرتبطا باستراتيجية، ومن الممكن ربط تخفيف الإغلاق بالتوسع في إجراء الاختبارات لضمان عدم حدوث طفرة في الإصابات".

والثلاثاء، قالت ميركل إن ألمانيا تشهد موجة ثالثة من "كورونا"، محذرة من التخفيف السريع لقيود الإغلاق.

وساعد إغلاق الأعمال والمتاجر غير الأساسية وفرض ضوابط على الحدود مع النمسا وجمهورية التشيك، اللتين ظهر فيهما تفش لنسخة متحورة أسرع انتشارا من الفيروس، ألمانيا في خفض الإصابات اليومية الجديدة بكوفيد- 19.

لكن بطء التطعيم وخطر تفشي نسخ متحورة سريعة الانتشار تم رصدها بالفعل في ألمانيا يمكن أن يزيد صعوبة تخفيف القيود.