سلالة كورونا البريطانية تغزو ليبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات الصحية في ليبيا، أنه تم اكتشاف حالات إصابة بالسلالة البريطانية من فيروس كورونا في البلاد.

وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، إنه تبين من خلال الكشف على (88) عينة عشوائية موجبة لفيروس كورونا أن 23 عينة منها كانت من النوع الجديد المتحوّر المعروف بطفرة لندن أي بنسبة (26%) من إجمالي العينات.



وأشار إلى تأكد ظهور التحور معملياً لأول مرّة في ليبيا مع الأخذ في الاعتبار بأن هذا النوع يتميز بسرعة الانتقال ونشر الإصابة في المجتمع.

وحذر المركز من عواقب وخيمة في ظلّ ما نشهده من تراخي وعدم الالتزام بتنفيذ التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية.

ووصل إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد في ليبيا إلى أكثر من 131 ألفا، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى ما يزيد عن 2125 وفاة.

وكانت بريطانيا أعلنت أن متغير فيروس كورونا الذي تم تحديده للمرة الأولى في المملكة المتحدة "قد يكون على صلة بمعدل أعلى من الوفيات".

