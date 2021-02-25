شكرا لقرائتكم خبر عن مخاوف بعد إصابة رضيع بـ "حمولة فيروسية" لكورونا أعلى 51 ألف مرة من أقرانه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت صحيفة واشنطن بوست أنه تم العثور على طفل حديث الولادة مريض بنوع جديد من فيروس كورونا، والطفل ليس فقط لديه نوع جديد من فيروس كورونا، ولكن بحمولة فيروسية أعلى 51418 مرة من المرضى الصغار الآخرين في مثل عمره.

وتم تحديد البديل الجديد مؤخرًا عندما قام الباحثون بفحص تسلسل جينوم الفيروس من الطفل، الذي عولج في مستشفى الأطفال الوطني في واشنطن في سبتمبر الماضي وتعافى.

ليس من الواضح مدى شيوع هذه السلالة الجديدة أو مدى خطورة ذلك، ووجدت قاعدة البيانات 8 حالات أخرى من هذا النوع في منطقة وسط المحيط الأطلسي بالولايات المتحدة، وفقًا لدراسة لم تخضع بعد لمراجعة الباحثون، حول الاختلافات في فيروس كورونا لدى الأطفال.

قال الباحثون إن المتغير لديه نوع مختلف من بنية البروتين الشائك التي قد تجعله أكثر عدوى.

ليس من الواضح ما إذا كان هذا البديل الجديد يفسر العدد الهائل من الجزيئات الفيروسية المكتشفة في أنف الرضيع.

وقالت روبرتا ديبياسي، رئيسة قسم الأمراض المعدية في مستشفى الأطفال الوطني، : "قد تكون مصادفة كاملة.. لكن الارتباط قوي جدًا. إذا رأيت مريضًا يعاني من المزيد من الفيروسات بشكل كبير وكان نوعًا مختلفًا تمامًا، فمن المحتمل أن يكون مرتبطًا."

تبقى العديد من الأسئلة حول كيفية تأثير الفيروس التاجي على الأطفال

تقل احتمالية إصابة الأطفال بحالات حادة من كورونا وفقًا للبيانات الوطنية، وقد يكون الأطفال الصغار جدًا أقل عرضة للإصابة، على الرغم من أن مركز السيطرة على الأمراض لا يزال يشير إلى أن الجميع يمكن أن ينشر المرض لكن الباحثين ما زالوا لا يفهمون تمامًا جميع تداعيات فيروس كورونا على الأطفال والرضع.

في الأشهر الخمسة الماضية، ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا لدى الأطفال "بشكل كبير"، وفقًا للأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال ورابطة مستشفيات الأطفال الأمريكية.

حالات الإصابة الشديدة بكورونا عند الأطفال نادرة، ولكنها موجودة، وقد ارتبطت بآثار جانبية خطيرة وطويلة المدى، بما في ذلك تلف الدماغ.

ونعلم أن بعض الأطفال أكثر عرضة للخطر من غيرهم - معدل وفيات الأطفال ذوي البشرة السمراء أعلى بكثير من أقرانهم ذوى البشرة الفاتحة.

اعتبارًا من 11 فبراير، توفي 241 طفلاً في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب كورونا وكانت الغالبية العظمى من ذوي البشرة السمراء أو من أصل إسباني أو هندي أمريكي أو من سكان ألاسكا الأصليين.