شكرا لقرائتكم خبر عن لقاحات صينية جديدة ضد كورونا تثبت فعالية الوقاية من العدوى بنسبة 72.5% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كشفت شركة سينوفارم الصينية أن لقاحها الثانى لفيروس كورونا والذى يتم تصنيعه بمعهد ووهان للمنتجات البيولوجية حقق معدل فعالية بنسبة 72.5 %، ووفقا لتقرير لصحيفة south china post جاء إعلان معهد ووهان للمنتجات البيولوجية بعد شهور من المرحلة الثالثة من التجارب السريرية في عدة دول حول العالم كانت هذه هي المرة الأولى التي تنشر فيها الشركة مثل هذه البيانات.

من جانب أخر قالت شركة كانسينو الصينية إن التحليل المؤقت لنتائج تجارب اللقاحات في المرحلة النهائية أظهر أن معدل فعاليتها يزيد عن 65 %، وتأمل الشركتان الآن في الحصول على الموافقة على لقاحاتهما للاستخدام العام في الصين ، بعد أن تقدمت بطلبات هذا الأسبوع إلى إدارة المنتجات الطبية الوطنية.



لقاحات صينية

تم بالفعل منح المنتجات التي تصنعها وحدة بكين التابعة لشركة سينوفارم وشركة سينوفاك بيوتك الضوء الأخضر للاستخدام العام في الصين، بينما تمت الموافقة على استخدام لقاح كانسينو في تيانجين في حالات الطوارئ في العديد من البلدان الأخرى ، بما في ذلك المكسيك وباكستان.

وتمت الموافقة على لقاح سينوفاك للاستخدام العام في الصين هذا الشهر، حيث وجد في وقت سابق أنه فعال بنسبة 50.6 % في الوقاية من فيروس كورونا في تجربة شملت عاملين في مجال الرعاية الصحية في البرازيل ، ولكنه فعال بنسبة 91 % في تجربة أصغر بكثير أجريت في تركيا.

تتطلع شركة سينوفارم المملوكة للدولة أن تصبح أول شركة تحصل على اعتماد لقاحين لـفيروس كورونا، بعد أن حصلت على الضوء الأخضرلأول مرة في ديسمبر.