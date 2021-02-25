بشأن كورونا.. فرنسيان يكسبان تحديا ضد إيمانويل ماكرون (فيديو)

محمد الفلاح - الخميس 25 فبراير 2021

كسب شابان فرنسيان مشهوران على موقع يوتيوب، التحدي الذي أطلقه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن فيروس كورونا المستجد.



ووفقا لوسائل إعلام فرنسية، فإن الشابين ماكفلاي وكارليتو، اللذين يتابعهما نحو 6 ملايين شخص، كسبا التحدي الذي وجهه لهما ماكرون، بتصوير أغنية طريفة بعنوان "أتذكر" حول الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

وحققت الأغنية 10 ملايين مشاهدة، وبهذا تحصلا على فرصة تصوير مسابقة ترفيهية مع الرئيس الفرنسي في قصر الإليزيه.

وفي الأغنية، تقمص نجما اليوتيوب، واسمهما الحقيقي دفيد كوسكاس ورافاييل كارلييه، شخصية شابين لا يحترمان الإجراءات الوقائية ضد كورونا، ليتعرضا في نهاية الفيديو لغرامة مالية فرضتها عليهما الشرطة لعدم ارتدائهما القناع الطبي.

وتضمنت الأغنية رسائل محفزة للفرنسيين لاحترام تلك الإجراءات.

وأعلن الشابان أن العائدات المادية للأغنية المصورة ستمنح للمتاجر الغذائية المخصصة للطلبة.

وكان ماكرون قد وجه تحديا للشابين ماكفلاي وكارليتو، بأنهما إذا صورا فيديو حول الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا وحققا 10 ملايين مشاهدة، فإنه سيصور معهما مسابقة ترفيهية في قصر الإليزيه.

وتشهد فرنسا ارتفاعا في عدد الإصابات بفيروس كورونا، إذ تجاوزت 3 ملايين حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 85 ألفا، حسب آخر الإحصاءات.